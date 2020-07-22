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Жизнь

Погромы на винном складе и в магазинах. Как и когда в Барнауле произошел беспощадный бунт

В апреле 1913 года в Барнауле отметили праздник трезвости — отслужили молебны, произнесли речи и раздали брошюры о вреде пьянства. Но трезвый настрой сохраняли недолго — 22 июля 1914 года военнообязанные устроили пьяный бунт.

Соборная площадь ( ныне пл. Свободы) в Барнауле. Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт. 1914 год.
Соборная площадь ( ныне пл. Свободы) в Барнауле. Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт. 1914 год.
из открытых источников в интернете

В кануне Первой мировой войны скопившиеся в Барнауле призывники, а также их родственники и провожающие при поддержке части населения устроили погром винного склада и нескольких магазинов.

Обстановка в городе, ставшем пунктом мобилизации мужчин со всего Алтая, накалилась из-за неготовности властей принять огромное количество людей.

В нескольких местах произошли пожары. Был разграблен и сожжен пассаж купца Смирнова (здание занимало целый квартал между улицами Пушкина и Гоголя), разорен магазин Вершинина.

По следам пьяного погрома арестовали 155 человек.

Убытки составили 4,45 млн рублей (для сравнения, дневной заработок чернорабочего составлял 1 рубль).

Месяц спустя барнаульское мещанство направило в городскую думу ходатайство о полном запрете продажи спиртных напитков и установления «сухого закона». Дума посовещалась и поддержала эту идею, направив просьбу на имя губернатора.

Через полтора года участников беспорядков отправили на каторгу и заключили в тюрьмы. 69 человек были оправданы.

Анна Карпова

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