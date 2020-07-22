Погромы на винном складе и в магазинах. Как и когда в Барнауле произошел беспощадный бунт

В кануне Первой мировой войны скопившиеся в Барнауле призывники, а также их родственники и провожающие при поддержке части населения устроили погром винного склада и нескольких магазинов.
Обстановка в городе, ставшем пунктом мобилизации мужчин со всего Алтая, накалилась из-за неготовности властей принять огромное количество людей.
В нескольких местах произошли пожары. Был разграблен и сожжен пассаж купца Смирнова (здание занимало целый квартал между улицами Пушкина и Гоголя), разорен магазин Вершинина.
По следам пьяного погрома арестовали 155 человек.
Убытки составили 4,45 млн рублей (для сравнения, дневной заработок чернорабочего составлял 1 рубль).
Месяц спустя барнаульское мещанство направило в городскую думу ходатайство о полном запрете продажи спиртных напитков и установления «сухого закона». Дума посовещалась и поддержала эту идею, направив просьбу на имя губернатора.
Через полтора года участников беспорядков отправили на каторгу и заключили в тюрьмы. 69 человек были оправданы.
Анна Карпова