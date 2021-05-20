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Жизнь

Похолодает до -3. Алтайский край погрузился в период ночных заморозков

Трехдневный период заморозков начался в Алтайском крае — минувшей ночью местами по региону столбики термометров опускались до -2 градусов.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

В этой связи краевой Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. «20−22 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -3 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

До 24 мая в крае также действует штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.

Днем в четверг, 20 мая, в Алтайском крае в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит +10…+15 градусов.

Ветер северный 6−11 метров в секунду местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Столбики термометров в краевой столице покажут +10…+12 градусов. Ветер северный, 6−11 метров в секунду.

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