Похолодает до -34 градусов: мороз из Арктики обрушится на Алтайский край

Пик холода в Алтайском крае на этой неделе с температурами местами до -34 градусов придется на ближайшую субботу, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Как отметила синоптик, несмотря на столь низкие температуры, штормового предупреждения в регионе объявлять не планируется, поскольку резкое похолодание продержится совсем недолго.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Дно холода мы ожидаем в субботу, 16 ноября. Уже в воскресенье станет теплее. Штормовое предупреждение из-за аномально низких температур передается в том случае, если морозы обещают продержаться около пяти дней.

Согласно имеющемуся прогнозу, ощутимое похолодание начнется на территории региона в течение дня 14 ноября. На районы Алтайского края начнет оказывать влияние арктический антициклон.

В ночь на пятницу температуры воздуха составят −22…−27 градусов, в южных районах будет −15…−20 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут −18…−23 градуса, в южных районах местами будет до -13 градусов.

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Ночные температуры 16 ноября составят −29…−34 градуса, местами в западных районах будет −20…−25 градусов.

В дневное время будет −18…−23 градуса, в западных районах −12…−17 градусов.

В воскресенье, 17 ноября, в регионе уже станет теплее.