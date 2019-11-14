Похолодает до -34 градусов: мороз из Арктики обрушится на Алтайский край

Как отметила синоптик, несмотря на столь низкие температуры, штормового предупреждения в регионе объявлять не планируется, поскольку резкое похолодание продержится совсем недолго.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Дно холода мы ожидаем в субботу, 16 ноября. Уже в воскресенье станет теплее. Штормовое предупреждение из-за аномально низких температур передается в том случае, если морозы обещают продержаться около пяти дней.
Согласно имеющемуся прогнозу, ощутимое похолодание начнется на территории региона в течение дня 14 ноября. На районы Алтайского края начнет оказывать влияние арктический антициклон.
В ночь на пятницу температуры воздуха составят −22…−27 градусов, в южных районах будет −15…−20 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут −18…−23 градуса, в южных районах местами будет до -13 градусов.
Ночные температуры 16 ноября составят −29…−34 градуса, местами в западных районах будет −20…−25 градусов.
В дневное время будет −18…−23 градуса, в западных районах −12…−17 градусов.
В воскресенье, 17 ноября, в регионе уже станет теплее.