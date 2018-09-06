Похолодание и дожди: какими будут выходные в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 8 сентября:
ночью:
- +7…+12 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза,
- ветер западный, 5−10 м/с,
днем:
- +18…+23 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза,
- ветер западный, 5−10 м/с с усилением в отдельных районах до 18 м/с.
Погода в Алтайском крае 9 сентября:
ночью:
- +5…+10 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза.
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
днем:
- +15…+20 градусов,
- на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза,
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.