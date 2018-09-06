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Похолодание и дожди: какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 8 и 9 сентября, будет дождливо. Воздух прогреется до + 23 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 8 сентября:

ночью:

  • +7…+12 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза,
  • ветер западный, 5−10 м/с,

днем:

  • +18…+23 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза,
  • ветер западный, 5−10 м/с с усилением в отдельных районах до 18 м/с.

Погода в Алтайском крае 9 сентября:

ночью:

  • +5…+10 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза.
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.

днем:

  • +15…+20 градусов,
  • на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза,
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
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