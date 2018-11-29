Похолодание и мокрый снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В крае прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Местами возможны сильные осадки, а в предгорьях очень сильные. Также предупреждают о гололеде, гололедных явлениях, отложениях мокрого снега и метели. Ветер усилится до 17−22 м/с, местами порывы достигнут 25−27 м/с. На дорогах — сильная гололедица, снежные заносы.
Кроме того, в Алтайском крае похолодает. Так днем 30 ноября в регионе будет + 3…- 2, в северо-западных районах -3 …-8 с похолоданием. А уже ночью 1 декабря столбик термометра покажет −17…−22 градуса, местами западных районах до -28 градусов.