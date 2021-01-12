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Жизнь

Похолодание надвигается на Алтайский край после мощных снегопадов и метелей

Снег и метели продолжают властвовать в Алтайском крае, однако 12 января осадки будут уже не такими сильными, как накануне. При этом температура воздуха пойдет на понижение.

Барнаул зимой. Транспорт.
Барнаул зимой. Транспорт.
Анна Зайкова

«В отдельных районах снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на вторник.

Температура воздуха в крае составит −11…−16 градусов, местами по югу будет −3…−8 градусов.

Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.

В Барнауле в первой половине дня ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Температура в краевой столице составит −14…−16 градусов. Ветер будет северо-восточный, 5−10 метров в секунду.

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