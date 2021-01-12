Похолодание надвигается на Алтайский край после мощных снегопадов и метелей

«В отдельных районах снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на вторник.
Температура воздуха в крае составит −11…−16 градусов, местами по югу будет −3…−8 градусов.
Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.
В Барнауле в первой половине дня ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Температура в краевой столице составит −14…−16 градусов. Ветер будет северо-восточный, 5−10 метров в секунду.