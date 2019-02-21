Похолодание отменяется: на Алтае столбик термометра покажет +5

21 февраля в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Однако в течение дня ожидаются снег и сильный ветер.

В Барнауле температура воздуха составит 0…-2, ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер юго-западный, 7−12 м/с.

21 февраля на большое территории Алтайского края будет снег, мокрый снег, местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Столбик термометра покажет 0…-5, в предгорьях до +5.

На значительной части Республики Алтай ожидают небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метели, гололедные явления, юго- западный ветер 2−7 м/с, местами порывы до 17−23 м/с. Воздух прогреется до 0… +5, местами до -6, по юго-востоку до -15.