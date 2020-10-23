Похолодание в Алтайском крае набирает обороты

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, днем 23 октября, в крае будет +3…+8 градусов. Местами ожидаются небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Кроме того, местами по востоку вероятно появление временного снежного покрова.
Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
В Барнауле 23 октября также временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +4…+6 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.