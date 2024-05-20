Такая погода сохранится до начала следующей недели. 31 мая прогнозируется +16 градусов, облачно с прояснениями.
В течение недели стоит ожидать перепада температур. Так, например, 26 мая синоптики прогнозируют всего 11 градусов тепла, а 24 мая столбики термометров покажут +24 градуса.
Особенно ощутимы заморозки будут ночью. Прогнозируется похолодание до +6 градусов.
Какая погода будет в начале июня
А вот начало нового месяца порадует барнаульцев теплой погодой. Уже в первые дни июня температура составит от 23 до 25 градусов тепла.
Также дни ожидаются солнечными, без осадков.
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