По данным Яндекс.Погоды в последнюю полноценную неделю весны в Барнауле будет только один солнечный день. В остальные дни синоптики прогнозируют дождь и низкую температуру.

Такая погода сохранится до начала следующей недели. 31 мая прогнозируется +16 градусов, облачно с прояснениями.

В течение недели стоит ожидать перепада температур. Так, например, 26 мая синоптики прогнозируют всего 11 градусов тепла, а 24 мая столбики термометров покажут +24 градуса.

Особенно ощутимы заморозки будут ночью. Прогнозируется похолодание до +6 градусов.

Скейтборд. Лето. Тепло. СС0

Какая погода будет в начале июня

А вот начало нового месяца порадует барнаульцев теплой погодой. Уже в первые дни июня температура составит от 23 до 25 градусов тепла.

Также дни ожидаются солнечными, без осадков.

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