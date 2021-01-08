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Жизнь
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Похоронная служба в Санкт-Петербурге: похороны столичного уровня по региональным ценам

Кто из нас готов к печальным новостям о близких, покинувших этот мир? Никто. Мы отдаемся печали и тоске, теряем чувство реальности. При этом забываем о важной миссии, о похоронах, которые надо провести так, чтобы не было стыдно.

Траур. Цветок
Траур. Цветок
СС0

За этим надо обращаться к тем, кто имеет достойную репутацию на рынке и знает свое дело. Московская похоронная служба Ritual.ru, открыв в некоторых российских мегаполисах свои представительства, осуществила чаяния и жителей Санкт-Петербурга. Теперь и они имеют возможность воспользоваться услугами, которые еще недавно были доступны только москвичам и жителям Подмосковья.

Преимущества

Оказание услуг в комплексе стало главной фишкой предприятия. Если раньше людям, чтобы похоронить родственника, надо было совершать массу обременительных шагов, то сейчас им почти ничего не надо делать. Все за них делает служба.

После общения с агентом заказчик выбирает подходящий план похорон и подписывает договор. С этого момента он может заняться прощанием с усопшим и ждать назначенного часа для церемонии.

Что это дает? Конечно, экономию не только денег и времени, но и сохранение жизненных сил. Ведь люди избавлены от необходимости посещать магазины и организации, совершать ненужное им сейчас общение. Взяв на себя все заботы, специалисты компании займутся с момента подписания договора:

  • сбором бумаг, без которых никто не сможет провести похороны;
  • решением проблемы поиска кладбища и участка для захоронения;
  • доставкой товаров ритуальной направленности;
  • организацией самих похорон, отпевания, поминок и других моментов;
  • предоставления транспорта для перевозки тела усопшего и доставки его родных, близких;
  • оказанием набора других базовых и дополнительных услуг (оркестр, посмертная маска, кремирование, бальзамирование, ритуальный лифт, Груз 200 и т.д.).

Вы увидите, что все вопросы будут решены оперативно и даже без малейшей задержки. Консультанты ответят на ваши вопросы, касающиеся и погребения, и льгот, пособий, и многого другого.

Люди, заказав тот или иной план похорон, довольны тем, что все происходит легко, просто и выгодно. Мало того, что все происходит по принципу единого окна, но ещё и услуги столичного уровня оказываются в высоком качестве. А фиксированные цены — вполне демократичные. Ведь предприятие работает напрямую с проверенными поставщиками и не платит за аренду помещений.

Посетив spb.ritual.ru — сайт ритуальной компании, пользователи получают здесь и огромный набор информации, которая помогает им сосредоточиться на главном и узнать много полезного.

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