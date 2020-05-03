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Жизнь

Похорошевшая после развода Степаненко впервые рассказала о дележке имущества с Петросяном

Евгений Петросян и Елена Степаненко, которые развелись в 2018 году, до сих пор не могут уладить детали бракоразводного процесса. Об этом экс-супруга комика рассказала в своей программе.

Евгений Петросян и Елена Степаненко.
Евгений Петросян и Елена Степаненко.
instagram.com/petrosyanevgeny

Бывшие супруги продолжают со скандалом делить многомиллионное имущество. Долгое время 67-летняя юмористка отказывалась комментировать ситуацию, но сейчас все-таки объяснила: конфликта можно было бы избежать.

«Предложил: „Делим поровну. Вот это — мне, это — тебе!“ Я согласилась: „Хорошо — напиши, что и кому“. Написал. Я говорю: „Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!“ Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну», — рассказала Степаненко в эфире своей программы «Еще не вечер».

ЛедиМаэл отмечает, что после развода с Петросяном артистка заметно похорошела. Она прекрасно выглядит и не скрывает, что не экономит на своей внешности.

Сергей Дроботенко и Елена Степаненко.
Сергей Дроботенко и Елена Степаненко.
www.instagram.com/s.a.drobotenko.

«У меня сейчас все в порядке, — говорит Елена. — Если не копаться в истории с разводом и дележке имущества, у меня все хорошо. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все хорошо».

Ранее СМИ сообщали, что у Степаненко появился состоятельный поклонник, который одаривает ее подарками. Бизнесмен чуть младшее нее по возрасту.

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