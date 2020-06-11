Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Похудевшая блогер рассказала, как ей удалось сбросить почти центнер веса

Жительница Новой Зеландии Симона Андерсон рассказала, как ей удалось сбросить целых 92 килограмма. Не обошлось без хирургического вмешательства, упорных тренировок и диеты, пишет РИА «Новости».

Блогер Симона Андерсон
Блогер Симона Андерсон
instagram.com/simone_anderson/

Изначально девушка весила 168 килограммов. Она пережила операцию по желудочному шунтированию и удалению лишней кожи. Но после этого работа над собой только продолжилась.

Симона стала ежедневно заниматься спортом и соблюдать диету.

На завтрак она ест смузи из фруктов или овощей, обедает салатом или кукурузными оладьями, а ужинает мясом с овощами или пастой. Андерсон позволяет себе перекусы в виде орехов и вареных яиц.

«Я знала, что для достижения моей цели потребуется много времени, решимости, преданности делу, пота и слез», — рассказала блогер, отметив, что рассматривает похудение как путешествие и хвалит себя за каждое маленькое достижение на этом пути.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость