Похудевшая блогер рассказала, как ей удалось сбросить почти центнер веса

Жительница Новой Зеландии Симона Андерсон рассказала, как ей удалось сбросить целых 92 килограмма. Не обошлось без хирургического вмешательства, упорных тренировок и диеты, пишет РИА «Новости».

Изначально девушка весила 168 килограммов. Она пережила операцию по желудочному шунтированию и удалению лишней кожи. Но после этого работа над собой только продолжилась.

Симона стала ежедневно заниматься спортом и соблюдать диету.

На завтрак она ест смузи из фруктов или овощей, обедает салатом или кукурузными оладьями, а ужинает мясом с овощами или пастой. Андерсон позволяет себе перекусы в виде орехов и вареных яиц.

«Я знала, что для достижения моей цели потребуется много времени, решимости, преданности делу, пота и слез», — рассказала блогер, отметив, что рассматривает похудение как путешествие и хвалит себя за каждое маленькое достижение на этом пути.