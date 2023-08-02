2 августа
﻿
Жизнь

Зачем челябинский маньяк играл с жертвой в шахматы и почему девушка не забеременела за 14 лет - ужасающие подробности

Мать Владимира Ческидова объяснила, почему за 14 лет постоянных изнасилований пленница Екатерина не забеременела. По данным 74.RU, пенсионерка сообщила следователям, что ее сын бесплоден.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Так же стало известно, что за все эти годы Екатерину выпускали всего пару раз на улицу, не дальше огорода. Все остальное время она проводила в «темнице» на привязи.

Но когда Владимир находился дома, он почти всегда был с пленницей. Играл в шахматы, например. Как стало известно, Ческидов неплохой шахматист, ходил в шахматную школу.

Шахматы.
Шахматы.
unsplash.com

«Она у нас жила, как королева»

Похитителя из Челябинской области Владимира Ческидова, арестовали на два месяца, а его маму освободили из-под стражи в зале суда.

Во время избрания меры пресечения, Владимир и Валентина по прежнему утверждали, что девушку никто не похищал и она жила с ними по собственной воле.



На 72-летнюю мать Владимира, которая жила в доме вместе с ним и с девушкой, возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Женщину освободили из-под стражи, ей оформят подписку о невыезде. Этого следовало ожидать из-за ее возраста.

Мать подозреваемого мужчины, дала комментарий журналистам, которые ждали ее возле зала суда.

«Она у нас жила, как королева. Пристроилась к моему сыну», - сообщила Валентина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость