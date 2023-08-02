Зачем челябинский маньяк играл с жертвой в шахматы и почему девушка не забеременела за 14 лет - ужасающие подробности

Мать Владимира Ческидова объяснила, почему за 14 лет постоянных изнасилований пленница Екатерина не забеременела. По данным 74.RU , пенсионерка сообщила следователям, что ее сын бесплоден.

Так же стало известно, что за все эти годы Екатерину выпускали всего пару раз на улицу, не дальше огорода. Все остальное время она проводила в «темнице» на привязи.

Но когда Владимир находился дома, он почти всегда был с пленницей. Играл в шахматы, например. Как стало известно, Ческидов неплохой шахматист, ходил в шахматную школу.

Шахматы. unsplash.com

«Она у нас жила, как королева»

Похитителя из Челябинской области Владимира Ческидова, арестовали на два месяца, а его маму освободили из-под стражи в зале суда.

Во время избрания меры пресечения, Владимир и Валентина по прежнему утверждали, что девушку никто не похищал и она жила с ними по собственной воле.

На 72-летнюю мать Владимира, которая жила в доме вместе с ним и с девушкой, возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Женщину освободили из-под стражи, ей оформят подписку о невыезде. Этого следовало ожидать из-за ее возраста.Мать подозреваемого мужчины, дала комментарий журналистам, которые ждали ее возле зала суда.

«Она у нас жила, как королева. Пристроилась к моему сыну», - сообщила Валентина.