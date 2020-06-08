Поиграть с медвежатами, увидеть пингвинов и выплатить ипотеку: самые сокровенные мечты барнаульцев

В Барнаул пришел новый флешмоб, его участники делятся в социальных сетях фотографиями и рассказывают о своих заветных мечтах. Altapress.ru выяснил, что загадывают барнаульцы и сбылись ли их желания.

Почему желаний 257

Промоакцию «Всероссийский̆ список желаний" один из федеральных телеканалов объявил в поддержку своего сериала «257 причин, чтобы жить». Он рассказывает о девушке, Жене Коротковой, которая поборола рак и начинает новую жизнь.

Несмотря на то что самое страшное для героини осталось позади, она столкнулась с новыми проблемами, справиться с ними ей помогают вера в себя и исполнение давно задуманных желаний.

Флешмоб проходит по всей России. Люди пишут на листке бумаги желанную «хотелку», добавляют к ней любое число и делают фотографию. Снимок выкладывают с хэштегом #списокжеланий, где в конце указывают название своего города.

«Самые необычные фото попадут в альбом желаний горожан, а список желаний барнаульцев будет размещен на большом граффити на улице Мало-Тобольской с 8 по 14 июня», — сообщают организаторы.

Если любовь не сбудется

Так о чем же больше всего мечтают жители Барнаула? Наибольшее число фотографий были посвящены мечте о собственной квартире. А те, кто уже приобрел личную жилплощать, теперь хотят выплатить за нее все долги.

На втором месте по популярности мечты о путешествиях. Участники надеются отдохнуть на Черном море, посетить Исландию и просто поехать в Горный Алтай. А чтобы это желание быстрее осуществилось, барнаульцы мечтают об отступлении злого коронавируса.

Но до открытия границ не всем горожанам хочется сидеть дома в одиночестве. Многие из них загадали завести котенка. А некоторые барнаульцы пошли дальше и мечтают поиграть с медвежатами, увидеть пингвинов и окунуться в подводный мир вместе с дельфинами.

Одна из участниц промоакции, Анастасия Бесчастная, рассказала о своем необычном желании. Уже несколько лет она мечтает увидеть живых дельфинов. Млекопитающие покорили девушку добрым нравом и дружелюбным характером. В течение четырех лет Анастасия внимательно следит за объявлениями о шоу с дельфинами в ближайших городах. Сейчас она ждет, когда снимут ограничительные меры и шоу снова начнут проводить.

Анастасия Бесчастная,

участница промоакции «Всероссийский̆ список желаний":

Чтобы мечта исполнилась, нужно твердо верить в ее исполнение и решительно идти к своей цели!

Участвуем все вместе

Флешмоб увлек не только простых горожан, но также организации и предприятия. Своими мечтами поделились кафе «Чир-Чир» и семейная студия фитнеса, танца и йоги «Маями». На сегодняшний момент участие в акции приняли 56 человек.

Юлия Дильман.