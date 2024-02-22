22 февраля
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Жизнь

Пока не потеплело: какая погода будет в Алтайском крае в выходные дни

Алтайские синоптики рассказали, какая погода ждет Алтайский край на выходных.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

В Алтайском крае

23 февраля, пятница:

  • Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -26,-31 гр., местами до -37 гр. Днем потеплеет до -10...-15 гр.
  • Ветер восточный, 2-7 м/с.

24 февраля, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура ночью: -21,-26 гр., местами до -31 гр. Температура днем: -10,-15 гр., местами по югу до -5 гр.
  • Ветер переменный, 2-7 м/с.

25 февраля, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков, местами по югу небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
  • Температура ночью: -20,-25 гр., местами до -30 гр. Температура днем: -10,-15 гр.
  • Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Мороз на Алтае. Зима.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru

В Барнауле

23 февраля, пятница:

  • Без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура ночью: -29,-31 гр. Температура днем: -13,-15 гр.
  • Ветер восточный, 2-7 м/с.

24 февраля, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура ночью: -24,-26 гр. Температура днем: -11,-13 гр.
  • Ветер переменный, 2-7 м/с.

25 февраля, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура ночью: -23,-25 гр. Температура днем: -11,-13 гр.
  • Ветер южный, 3-8 м/с.

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