Пока не потеплело: какая погода будет в Алтайском крае в выходные дни

В Алтайском крае
23 февраля, пятница:
- Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
- Температура -26,-31 гр., местами до -37 гр. Днем потеплеет до -10...-15 гр.
- Ветер восточный, 2-7 м/с.
24 февраля, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура ночью: -21,-26 гр., местами до -31 гр. Температура днем: -10,-15 гр., местами по югу до -5 гр.
- Ветер переменный, 2-7 м/с.
25 февраля, воскресенье:
- Преимущественно без осадков, местами по югу небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
- Температура ночью: -20,-25 гр., местами до -30 гр. Температура днем: -10,-15 гр.
- Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru
В Барнауле
23 февраля, пятница:
- Без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура ночью: -29,-31 гр. Температура днем: -13,-15 гр.
- Ветер восточный, 2-7 м/с.
24 февраля, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура ночью: -24,-26 гр. Температура днем: -11,-13 гр.
- Ветер переменный, 2-7 м/с.
25 февраля, воскресенье:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура ночью: -23,-25 гр. Температура днем: -11,-13 гр.
- Ветер южный, 3-8 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале