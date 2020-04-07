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Жизнь

Спасатели осмотрели Алтайский край с беспилотников и узнали, есть ли подтопления

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю промониторила с помощью беспилотников паводковую ситуацию в районах. Специалисты составили ортофотопланы территории 16 населенных пунктов, сообщили в пресс-центре экстренного ведомства.

Подготовка к паводку в Алтайском крае, 2020 год.
Подготовка к паводку в Алтайском крае, 2020 год.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Специалисты беспилотных авиационных систем из отряда «Центроспас» обследовали с воздуха 16 населенных пунктов в Красногорском, Усть-Пристанском, Шипуновском, Каменском районах.

Группы Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион из Новосибирской области, проводят мониторинг обстановки в Бийском районе. Для недопущения подтоплений очистили порядка 500 кв.м. водоотводного канала в районе села Светлоозерского, организовали мониторинг уровня воды в районе села Мальцева Курья, провели разведку по руслу реки от села Ключи до села Усятского.

Спасатели работают также в Третьяковском районе. В Староалейском очистили водоотводные каналы от снега и мусора. Дальше группа с техникой (лодки, самосвал, экскаватор и беспилотная авиасистема) передислоцируется в Камень-на-Оби.

Подготовка к паводку в Алтайском крае, 2020 год.
Подготовка к паводку в Алтайском крае, 2020 год.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Оперативные группы алтайских спасателей разместились в селах Усть-Кажа Красногорского района и Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района.

По данным на 7 апреля, на водных объектах бассейна Верхней Оби гидрологическая обстановка стабильная, подтопления не зарегистрированы.

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