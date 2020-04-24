Пока своими силами. В Алтайском крае работает инфекционный госпиталь на базе роддома

В Бийске на базе роддома Городской больницы № 2 развернули инфекционный госпиталь. Там уже лечатся шесть пациентов с коронавирусом, рассказали в минздраве Алтайского края.

У всех пациентов с коронавирусом в бийском госпитале заболевание протекает в легкой форме. Пока в больнице будут лечить именно таких пациентов — с легкой и средней степенью тяжести.

Всех тяжелых больных будут переводить в городскую больницу № 5 в Барнаул.

Всего в больнице подготовили 132 койки, 46 из них — реанимационные, к 92 подведен кислород. В лечении пациентов с легкой степенью Covid-19 задействованы, в первую очередь, терапевты, при средней и тяжелой — инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи.

«Пока больница справляется своими силами, при необходимости консультируются с краевыми специалистами. При увеличении количества больных есть возможность привлечь медицинских работников из других лечебных учреждений края», — рассказали в минздраве.

Госпиталь обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты и лекарств, подчеркнули в ведомстве.