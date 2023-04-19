«Пока терпит». Алтайский орнитолог дал неутешительный прогноз для черных аистов

Алтайский орнитолог Алексей Эбель дал неутешительный прогноз для черных аистов, недавно ставших родителями. Первое яйцо появилось раньше обычного, и непогода может серьезно им навредить.

Орнитолог беспокоится, что из-за резких заморозков яйца черных аистов могли подморозиться.

К тому же в паре самец по неизвестной причине отказывается насиживать яйца. У черных аистов оба родителя насиживают кладку поочередно, чтобы каждый из них мог кормиться. Однако в этой семье самец не спешит приступать к родительским обязанностям.

«Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни и поведение самца, ситуация выглядит не очень оптимистично», — пишет Алексей Эбель.

Поводом для беспокойства послужило и отсутствие корма из-за большого количества снега. Эбель предположил, что многие из особей, поспешивших отложить яйца, могут не пережить эту весну. Некоторые виды пытались улететь в южные места, где меньше снега, но из-за горного рельефа это оказалось для них сложно.

Подписчики орнитолога предложили самостоятельно подкормить аистов. Однако, по словам Эбеля, это невозможно, так как люди могут вспугнуть птицу с гнезда, а корм растащат мелкие птицы.