«Пока терпит». Алтайский орнитолог дал неутешительный прогноз для черных аистов

Орнитолог беспокоится, что из-за резких заморозков яйца черных аистов могли подморозиться.
К тому же в паре самец по неизвестной причине отказывается насиживать яйца. У черных аистов оба родителя насиживают кладку поочередно, чтобы каждый из них мог кормиться. Однако в этой семье самец не спешит приступать к родительским обязанностям.
«Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни и поведение самца, ситуация выглядит не очень оптимистично», — пишет Алексей Эбель.
Поводом для беспокойства послужило и отсутствие корма из-за большого количества снега. Эбель предположил, что многие из особей, поспешивших отложить яйца, могут не пережить эту весну. Некоторые виды пытались улететь в южные места, где меньше снега, но из-за горного рельефа это оказалось для них сложно.
Подписчики орнитолога предложили самостоятельно подкормить аистов. Однако, по словам Эбеля, это невозможно, так как люди могут вспугнуть птицу с гнезда, а корм растащат мелкие птицы.
«Будем надеяться, что (самка) дотерпит», — пишет орнитолог.