Пока все дома: 10 лайфхаков о ЗОЖ на удаленке

Нерабочие дни в России тянутся с 30 марта, но многие начали работать из дома раньше и сейчас находятся на удаленке уже 3 или даже 4 недели. За это время все герои, сидящие дома, кажется, успели пройти все стадии — от отрицания до принятия новой реальности. Возможно, жизнь в стиле интровертов с нами надолго — как минимум, до конца апреля. Надеемся, что к труду из дома вы уже адаптировались, рабочие места обустроили, а графики работы и отдыха утвердили. Следующий этап возвращения к привычной жизни — поддержание здорового образа жизни, что кстати, рекомендуют и медики в нынешних условиях.

Мы попросили менеджеров из разных городов России рассказать о том, что им помогает поддерживать здоровый образ жизни, физическую форму и активность на удаленке.

Александра , корпоративный тренер , Казань

Продолжаю заниматься дома со штангой. В основном, делаю базовые упражнения: приседания, тягу. Недавно купила резинки для фитнеса. Эффект — супер!

Если вы не успели купить инвентарь для занятий спортом, то не расстраиваетесь! В новом приложении mWellness* (12+), которое Билайн представил совместно с компанией СКМ, предусмотрена серия специальных тренировок без использования спортивного инвентаря. При условии использования полного функционала приложения mWellness пользователь сможет подобрать оптимальный комплекс спортивных упражнений и программу питания, а приложение поможет следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напомнит о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома**. Кстати, до 30 апреля доступ к полному функционалу приложения предоставляется для абонентов Билайн бесплатно***.

Скачать приложение можно по ссылкам:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.mwellness

AppStore https://apps.apple.com/ru/app/mwellness/id1479975862

Олеся , корпоративный тренер , Новосибирск

Утро — самое полезное время для йоги и углеводов. Встать на рассвете, выполнить любимые практики, правильно дышать — это то, что дает мне отличный заряд на день. А клубника — это не только приятный и свежий перекус, но и отличная антиоксидантная маска для лица)). Всем бодрости и здоровья!

Наталия , руководитель департамента разработки и внедрения продуктов для мобильного и фиксированного бизнеса , Москва

Мой лайфхак это не лениться и двигаться всегда и везде. Вообще, я «махровый» экстраверт, поэтому я всегда найду себе занятие в любой ситуации. Скучать мне некогда.

В раньше я ходила в любимый фитнесс клуб, а сейчас, в новой реальности, занимаюсь онлайн (на YouTube (12+) или в Instagram (12+). В режиме удаленки я могу делать это каждый день, потому что не нужно никуда специально идти (а то можно и мимо пройти), тащить спортивную сумку и подбирать занятия под свое рабочее расписание.

Спорт сейчас даже более важен чем обычно: он поможет укрепить иммунитет, быть в отличном настроении и форме)

Софья , менеджер по социальным медиа , Москва

Главный совет — взять время в свои руки.

Что помогает мне держать себя в форме в такое непредсказуемое время? Как бы скучно это не звучало — правильное питание. Как к этому прийти, и как с этим жить? Для себя я выбрала питание с большим содержанием овощей и фруктов. Пробую новые вкусные продукты и рецепты. Лишний раз повод сказать, что сегодня на ужин у тебя Поке из киноа или Фунчоза с тофу и спаржей:)

Так что всем советую и рекомендую — время новых возможностей!

Александра , дизайнер Москва

Как говорит мой учитель: «В йоге главное дышать» ;) Ровно и глубоко. В ситуациях, когда вам сложно сосредоточиться в шумной квартире, рядом со своей семьей и в надвигающемся плохом настроении. Дышать, чтобы отпустить ситуацию и наладить самочувствие и настроение. Остановитесь, закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох. Может, это и не спортивный лайфхак, но он определенно поможет вам чувствовать себя лучше. А спортом можно заниматься и лежа в кровати с ноутбуком, проверено!

Екатерина , ведущий специалист по кадровому администрированию , Новосибирск

Для того чтобы заняться спортом мне всегда нужны были компания и зал, заниматься дома не хватало самомотивации. Но сейчас встал выбор: есть плюшки и толстеть или пересмотреть все-таки свой подход. Я выбрала второе. Поначалу было непросто: занималась от случая к случаю, постоянно отвлекалась на кошку, телефон, но потом выработала для себя ряд лайфхаков: 1) одевать перед занятием спортивную одежду-это создаёт настрой, 2) не отвлекаться на телефон, 3) заниматься системно

Денис , менеджер по продажам , Екатеринбург

Исправно соблюдаю режим. Для поддержания активности рабочего ритма каждый час встаю и делаю по 100 шагов на степ-тренажере. Так за полный рабочий день нашагиваю 800−1000 шагов: и размялся, и дополнительные 100 мб в акции «Гиги за шаги» получил).

Конечно, работа из дома накладывает свои ограничения, из-за чего времени и сил на спорт может оставаться меньше, чем раньше. Но главное здесь — не масштабы свершений, а их регулярность. Находить 10 000 шагов по квартире без беговой дорожки тяжело, поэтому Билайн адаптировал акцию «Гиги за шаги» дома****. Теперь до конца апреля достаточно пройти 1000 шагов в день, чтобы в течение месяца получить до 3Гб мобильного интернета дополнительно.

Вероника , старший эксперт по контролю ключевых показателей сети радиодоступа , Санкт-Петербург

В условиях режима самоизоляция важно поддерживать бодрость физическими упражнениями и самомассажем. Встаньте прямозаведите за спину круглую палку (черенок от лопаты или ручку от швабры) и держась за ее концы массируйте спину. Выполнять в проветренном помещении. Тренируйтесь каждый день. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

Ульяна , стажер , Новосибирск

Все понимают, как важно тренироваться дома, если нет возможности посетить фитнесс зал или провести тренировку на улице. Но нельзя забывать и о правильном восстановлении, особенно, когда привычный режим жизни в себя ежедневные тренировки совсем не включал. Мой лайфхак — регулярная грамотная растяжка. Ведь растяжка после тренировки позволяет не только красиво садиться на шпагат, но и способствует более эффективному возврату мышц в состояние покоя, благодаря чему они полностью расслабляются и быстрее восстанавливаются.

Василий , менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям , Казань

Выполняю задания тренера, который выкладывает их у себя в Instagram (12+). Удобство в том, что помимо написания упражнений текстом он показывает их на видео, в качестве спортивных снарядов использует подручные средства, которые есть у каждого дома, например, полные бутылки воды. Не понял технику, пересмотрел задание, 4G интернета-то хватит на все!

При правильно подобранном тарифном плане мобильного интернета 4G от Билайн хватит и на тренировки, и на поиск рецептов для правильного питания, и на множество других идей для вдохновения и мотивации. Развивая сеть 4G LTE в Алтайском крае, Билайн смог за два года в 2,5 раза увеличить число 4G базовых станций, а скорость мобильного интернета — в 2 раза.******. А пока все дома, Билайн продолжает развивать связь, чтобы абоненты оставались на связи с родными и близкими.

* mWellness- мобильное решение в рамках концепции здорового образа жизни, которая предполагает сочетание физического и ментального здоровья, разумных физических нагрузок, здорового питания и отказа от вредных привычек.

** Рекомендации не носят характера медицинских рекомендаций и не являются медицинской услугой. По вопросам, связанным со здоровьем, а также влиянием продуктов и занятий спортом на здоровье необходимо проконсультироваться с врачом. Использование приложения для лиц, имеющих какие-либо заболевания не рекомендуется без консультаций с врачом.

*** При активации услуги по подбору плана питания или услуги по программе тренировок после 30 апреля 2020 года доступ к полному функционалу приложения предоставляется бесплатно в течение первых семи дней; затем стоимость услуги по плану питания составит 5 рублей в день, такая же стоимость будет у услуги по программе тренировок.

**** Акции доступны для клиентов пакетных тарифов 2018 и 2019 года, а также для линейки тарифов «Близкие люди». И действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь. Более подробная информация об акциях доступна на сайте www.beeline.ru, а также в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

*****по данным департамента маркетинга Билайн за 2017−2019гг.