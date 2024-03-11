Показали, как выглядит вертикальная парковка в Китае. Видео

Пользователи сети отметили, что для наших погодных условий нововведение может и навредить.
В целом такая парковка впечатляет.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае построят путепровод за 833 млн рублей.
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В китайском городе Шэньчжэнь есть интересная вертикальная парковка. Об этом сообщает Telegram-канал "Все о стройке".
Пользователи сети отметили, что для наших погодных условий нововведение может и навредить.
В целом такая парковка впечатляет.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае построят путепровод за 833 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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