В Алтайском крае построят путепровод за 833 млн рублей

Пролегать он будет в Панкрушихинском районе.

В Панкрушихинском районе региона до конца 2025 года построят путепровод за 833 млн рублей, сообщает Минтранс Алтайского края.

Он будет пролегать над ж/д путями маршрута Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Казахстана. Его длина составит 1,6 км.

Путепровод решили сделать с целью безопасного переезда через железнодорожную инфраструктуру. Он будет содержать лестничные сходы и остановочный павильон, а также оборудован освещением.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула хочет снести мост на пр. Калинина и отстроить новый.

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