«Покажите лицо». Когда на «Госуслугах» появится вход с помощью биометрии

Минцифры и «Ростелеком» заключили контракт по «Госуслугам» на 1,2 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Биометрию (голос и лицо) для входа на «Госуслуги», передает издание, с россиян будут собирать через мобильное приложение — с помощью планшетов и смартфонов.
Да. После модернизации «Госуслуг» Минцифры будет стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе вводя ограничения. Так, к примеру, некоторые услуги не разрешат получать удаленно.
При этом, отмечается, сдача биометрии останется добровольной.
Все технические работы планируется завершить к 5 декабря 2022 года.