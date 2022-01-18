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Жизнь

«Покажите лицо». Когда на «Госуслугах» появится вход с помощью биометрии

«Госуслуги» объединят с «Единой биометрической системой». Соответствующий контракт Минцифры заключило с «Ростелекомом». Когда на ЕСИА появится вход с помощью биометрии — в материале altapress.ru.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru
1
На какую сумму «Ростелеком» и Минцифры заключили контракт?

Минцифры и «Ростелеком» заключили контракт по «Госуслугам» на 1,2 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

2
А как и где будут собирать биометрию для «Госуслуг»?

Биометрию (голос и лицо) для входа на «Госуслуги», передает издание, с россиян будут собирать через мобильное приложение — с помощью планшетов и смартфонов.

3
Пользователей простимулируют сдавать биометрию для «Госуслуг»?
Телефон.
Телефон.
СС0

Да. После модернизации «Госуслуг» Минцифры будет стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе вводя ограничения. Так, к примеру, некоторые услуги не разрешат получать удаленно.

При этом, отмечается, сдача биометрии останется добровольной.

4
Когда на «Госуслугах» появится вход по биометрии?

Все технические работы планируется завершить к 5 декабря 2022 года.

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