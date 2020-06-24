Сбежавший из России банкир опубликовал подростковые фото дочерей Путина

Снимки сделаны в начале 2000-х годов, как указано в подписях, в Кремле и на даче Путина.

«Детская дружба — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е», — подписана одна из фотографий.

На ней изображены дочери Путина и сыновья Пугачева Александр и Виктор.

Ой, как прикольно

Банкир Пугачев выложил фотоархив начала нулевых годов, как он тусуется с Путиным, а там президентские дочки-тинейджерши, которые сейчас ходят под другими фамилиями — Катерина Тихонова и Мария Воронцова pic.twitter.com/bodKlcBDYj — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 23, 2020

Сам Пугачев заявил, что опубликовал их еще 10 лет назад.

И вот ещё. Дочки Путина играют в бильярд на столе, когда-то принадлежавшем Брежневу pic.twitter.com/tfZcPetgAO — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 23, 2020

Досье

В 2009 году Пугачев стал гражданином Франции, пишет The Bell. В 2010-м против него завели дело по статье о присвоении или растрате (статья 160 УК) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК), а основанный им «Межпромбанк» лишили лицензии. В 2011 году бизнесмен сбежал из страны.

Журнал The New Times опубликовал расследование о старшей дочери президента РФ Владимира Путина Марии и сообщил, что она — кандидат медицинских наук и замужем за голландским предпринимателем Йорритом Фаассеном. По данным издания, с 2006 по 2011 год девушка училась на факультете фундаментальной медицины МГУ под фамилией Воронцова, пишет polit.ru. После окончания университета, Мария поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава РФ, который возглавляет ее научный руководитель академик Иван Дедов. Фаассен с 2007 года занимал в «Газпроме» должность директора по развитию бизнеса, затем работал в сфере консалтинга.

Агентства Reuters и Bloomberg называют Катерину Тихонову младшей дочерью Путина.

По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым — это сын друга Путина Николая Шамалова. В 2016 году муж Тихоновой стал самым молодым российским миллиардером. Предполагаемая дочь президента России входит в научный совет МГУ, руководит фондом «Иннопрактика» при университете и возглавляет новый Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.