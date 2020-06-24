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Жизнь

Сбежавший из России банкир опубликовал подростковые фото дочерей Путина

На сайте банкира Сергея Пугачева, покинувшего Россию, «Открытые медиа» обнаружили подростковые фотографии дочерей президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Снимки сделаны в начале 2000-х годов, как указано в подписях, в Кремле и на даче Путина.

«Детская дружба — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е», — подписана одна из фотографий.

На ней изображены дочери Путина и сыновья Пугачева Александр и Виктор.

Сам Пугачев заявил, что опубликовал их еще 10 лет назад.

Досье

В 2009 году Пугачев стал гражданином Франции, пишет The Bell. В 2010-м против него завели дело по статье о присвоении или растрате (статья 160 УК) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК), а основанный им «Межпромбанк» лишили лицензии. В 2011 году бизнесмен сбежал из страны.

Журнал The New Times опубликовал расследование о старшей дочери президента РФ Владимира Путина Марии и сообщил, что она — кандидат медицинских наук и замужем за голландским предпринимателем Йорритом Фаассеном. По данным издания, с 2006 по 2011 год девушка училась на факультете фундаментальной медицины МГУ под фамилией Воронцова, пишет polit.ru. После окончания университета, Мария поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава РФ, который возглавляет ее научный руководитель академик Иван Дедов. Фаассен с 2007 года занимал в «Газпроме» должность директора по развитию бизнеса, затем работал в сфере консалтинга.

Агентства Reuters и Bloomberg называют Катерину Тихонову младшей дочерью Путина.

По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым — это сын друга Путина Николая Шамалова. В 2016 году муж Тихоновой стал самым молодым российским миллиардером. Предполагаемая дочь президента России входит в научный совет МГУ, руководит фондом «Иннопрактика» при университете и возглавляет новый Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

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