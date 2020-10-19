Покладистая и приносит удачу. В Кирове продают кошку за 1,5 млн рублей

Житель Кирова решил продать кошку за 1 479 999 рублей, сообщает News.ru. Необычное объявление буквально на днях появилось на просторах «Авито».

Почему хозяин решил расстаться с милым животным, он не объясняет. При этом, кошка, судя по описанию — мечта любого кошатника. Шотландской вислоухой два года. Она игрива и покладиста, ладит с другими животными и детьми.

Высокая цена объясняется уникальностью предложения, ведь только часть средств будет потрачена в личных целях. Другая будет пущена на благотворительные проекты. Владелец обещает предоставлять покупателю отчет о тратах.

Как пишет продавец, кошка приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи, что «доказано временем, проверено предками». Отмечается, что питомец здоров, стерилизован, воспитан и имеет ветпаспорт.