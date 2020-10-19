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19 октября
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Жизнь

Покладистая и приносит удачу. В Кирове продают кошку за 1,5 млн рублей

Житель Кирова решил продать кошку за 1 479 999 рублей, сообщает News.ru. Необычное объявление буквально на днях появилось на просторах «Авито».

Кошка из Кирова за 1,5 млн рублей.
Кошка из Кирова за 1,5 млн рублей.
"Авито".

Почему хозяин решил расстаться с милым животным, он не объясняет. При этом, кошка, судя по описанию — мечта любого кошатника. Шотландской вислоухой два года. Она игрива и покладиста, ладит с другими животными и детьми.

Высокая цена объясняется уникальностью предложения, ведь только часть средств будет потрачена в личных целях. Другая будет пущена на благотворительные проекты. Владелец обещает предоставлять покупателю отчет о тратах.

Как пишет продавец, кошка приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи, что «доказано временем, проверено предками». Отмечается, что питомец здоров, стерилизован, воспитан и имеет ветпаспорт.

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