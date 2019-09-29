Поклонники заподозрили Навку в беременности

Поклонники Татьяны Навки активно обсуждают беременность спортсменки. Поводом стало фото в Instagram, где она стоит в свободном наряде с томным взглядом, пишет Teleprogramma.pro.

Татьяна Навка счастлива в браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. У них подрастает общая дочь Надежда. Также у спортсменки есть взрослая дочь от прошлых отношений — Саша Жулина.

44-фигуристка прекрасно справляется с материнством и успевает строить карьеру. Однако поклонники заподозрили, что знаменитость снова беременна.

Татьяна Навка. www.instagram.com.

В кадре Навка позирует в белом платье свободного кроя. Она стоит у бассейна, прогнувшись в спине и опустив взгляд вниз. Из-за наряда и позы поклонники начали обсуждать возможную беременность.

«Вы беременны!», «Танюш, вы ждете ребенка», «Тут явно две полоски», «Танечка, вы такая элегантная на фото… как будто ждёте малыша… Если это так, я держу за вас кулачки», «Танечка, вы в интересном положении, если да то я за вас рада», — стали комментировать подписчики.

Сама Навка посвятила свой пост размышлениям, о том, что «счастье тишину любит». Она быстро ответила. «Не беременная я. Жаль, что вы не поняли!, — сказала супруга Дмитрия Пескова фолловерам.