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Жизнь

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре, где заперся ее духовник

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сказала заявила, что ситуация с ведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает у нее сожаление, сообщают РИА Новости.

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

Недавно скандальная ведущая сообщила, что на ее съемочную группу было совершено нападение. В частности, режиссеру Сергею Ерженкову «монахи сломали кисть».

В монастыре Собчак собиралась набрать материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о «псевдопандемии» коронавирусной инфекции, и об избиении в монастыре детей.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — сказала РИА Новости Наталья Поклонская.

Она также отметила, что не замечала, чтобы в монастыре занимались рукоприкладством, а также то, что «любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей».

Напомним, что схиигумен Сергий (Романов), про которого хотела снять Собчак, известен как духовник депутата Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

Священнослужитель стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а таинства признали незаконными и недействительными.

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