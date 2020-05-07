Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Покончивший с собой миллиардер Дмитрий Босов был уроженцем Барнаула

Крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово. Бизнесмену было 52 года, пишет РБК.

Свеча.
Свеча.
СС0

Об этом рассказали три его знакомых, а также топ-менеджер в одной из компаний бизнесмена. По словам одного из собеседников РБК, Босов скончался в ночь на 6 мая. Позже информацию о смерти миллиардера подтвердили в основанной им группе «Аллтек».

Информацию о гибели Босова также подтверждает СУ СК России по Московской области.

Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек», контролирующей компанию «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Он также был совладельцем еще нескольких угольных компаний, включая «ВостокУголь». «Аллтеку» принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.

Дмитрий Босов родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл». Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость