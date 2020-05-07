Покончивший с собой миллиардер Дмитрий Босов был уроженцем Барнаула

Об этом рассказали три его знакомых, а также топ-менеджер в одной из компаний бизнесмена. По словам одного из собеседников РБК, Босов скончался в ночь на 6 мая. Позже информацию о смерти миллиардера подтвердили в основанной им группе «Аллтек».
Информацию о гибели Босова также подтверждает СУ СК России по Московской области.
Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек», контролирующей компанию «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.
Он также был совладельцем еще нескольких угольных компаний, включая «ВостокУголь». «Аллтеку» принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.
Дмитрий Босов родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл». Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.