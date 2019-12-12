Покойника ограбили в новосибирском морге

В Новосибирске 61-летний мужчина умер на выходе из магазина. Спустя некоторое время с его карты пропали деньги. Подозреваемого нашли, это не сотрудник морга. Родственники покойного намерены выяснить, как посторонний получил доступ к личным вещам пенсионера, пишет ndn.info.

Несчастный случай с пенсионером произошел 30 сентября. На выходе из магазина он почувствовал себя плохо. Приехавшие врачи попытались оказать ему помощь, это не удалось. Мужчина умер около 16:30. А примерно через 2 часа, когда тело пенсионера было уже в морге, с его счета пропали 8 тысяч рублей.

Вдова пенсионера написала заявление в полицию.

Следователи нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, работающий курьером. Он признал свою вино и пообещал вернуть похищенные деньги.

По словам дочери покойного, из кошелька отца пропали и наличные. В какой момент исчезли деньги — не ясно. Это могло произойти в суете, пока мужчине вызывали скорую.