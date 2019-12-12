Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Покойника ограбили в новосибирском морге

В Новосибирске 61-летний мужчина умер на выходе из магазина. Спустя некоторое время с его карты пропали деньги. Подозреваемого нашли, это не сотрудник морга. Родственники покойного намерены выяснить, как посторонний получил доступ к личным вещам пенсионера, пишет ndn.info.

Морг.
Морг.
СС0

Несчастный случай с пенсионером произошел 30 сентября. На выходе из магазина он почувствовал себя плохо. Приехавшие врачи попытались оказать ему помощь, это не удалось. Мужчина умер около 16:30. А примерно через 2 часа, когда тело пенсионера было уже в морге, с его счета пропали 8 тысяч рублей.

Вдова пенсионера написала заявление в полицию.

Следователи нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, работающий курьером. Он признал свою вино и пообещал вернуть похищенные деньги.

По словам дочери покойного, из кошелька отца пропали и наличные. В какой момент исчезли деньги — не ясно. Это могло произойти в суете, пока мужчине вызывали скорую.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость