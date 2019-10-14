Покров Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября. Дата праздника из года в год не меняется. В этот день верующие вспоминают о том, как Богородица спасла молящихся людей в осажденном Константинополе. Рассказываем об истории и традициях праздника, есть ли 14 октября пост и что нельзя делать на Покров Богородицы 2019.

Покров Пресвятой Богородицы 2019

14 октября 2019 православные вспоминают о чудесном явлении Богородицы, которое произошло в 910 году в осажденном варварами Константинополе. Тогда множество греков собрались в храме и молились об избавлении от врагов, потому что вторжение в город могло окончиться резней.

По церковному преданию, святой Андрей и его ученик увидели Пресвятую Богородицу, которая распростерла над молящимися людьми свой омофор (покрывало для головы). И произошло чудо: враги не смогли вторгнуться в Константинополь.

В праздник Покров Богородицы верующие вспоминают о том, как Божия Матерь заступилась за просящих ее о помощи.

Покров Пресвятой Богородицы. Икона СС0

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы поста нет. Если Покров выпадает на среду или пятницу, в этот день верующим можно есть рыбу. Верующие ходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.

В народном сознании свадьба на Покров почти гарантировала счастливую семейную жизнь. Однако это только народное представление, не связанное с религиозными воззрениями.

Традиция жениться на Покров связана с тем, что в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи преимущественно были в достатке. На Руси говорили: «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)».

Праздник Покрова считался свадебным днем еще и потому, что омофор Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.

Церковь. Храм. Православие СС0

Что нельзя делать на Покров Богородицы 2019

В праздник Покров Пресвятой Богородицы в церкви советуют не увлекаться различными поверьями. Все приметы, которые связаны с праздником, церковь считает суевериями. Они не имеют отношения к православному вероучению.

14 октября, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе на Покров 2019) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

Свадьба. СС0.

Можно ли венчаться на Покров 2019

В 2019 году Покров Пресвятой Богородицы — это понедельник.

По церковным правилам, нельзя венчаться:

С воскресенья перед Прощеным воскресеньем и до первого воскресенья после Пасхи;

В течение всего Петрова и Рождественского постов;

В канун однодневных постов , то есть накануне среды и пятницы;

то есть накануне среды и пятницы; Накануне воскресных дней , великих праздников , храмовых ( престольных) праздников.

В 2019 году на Покров венчаться можно, но обязательно нужно заранее обсудить этот вопрос в храме, где вы хотите провести это таинство.