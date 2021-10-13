Покров Пресвятой Богородицы. Когда его празднуют и что нельзя делать в этот день

Завтра, 14 октября, православные отметят церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Какие запреты и традиции нужно соблюдать в этот день и на какие приметы лучше обратить внимание — в материале altapress.ru.

История праздника

В 910 году Константинополь захватили сарацины. 14 октября, когда никто уже не надеялся на спасение, жители города собрались в церкви. Они начали молиться, за что к ним вскоре пришла Богородица в окружении ангелов.

Она сняла с головы покров (отсюда пошло название праздника) и раскинула его на людей во имя спасения.

Что следует делать 14 октября?

На Руси в эту дату традиционно пекли пирожки и булочки — считалось, что они помогают прийти к гармонии в делах и обрести здоровье.

Обязательным блюдом были и блины. Их ели, прочитав молитву Богоматери.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

На Покров задабривали домовых. Для них за печкой прятали миску с молоком. Кроме того, 14 числа нередко женились. Дата — поистине свадебная.

Что категорически запрещено делать на Покров?

Нельзя:

Делать уборку и выполнять серьезную хозяйственную работу;

Заниматься строительством;

Ссориться.

Уборка. CCO

Приметы дня