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Жизнь

Покров Пресвятой Богородицы. Когда его празднуют и что нельзя делать в этот день

Завтра, 14 октября, православные отметят церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Какие запреты и традиции нужно соблюдать в этот день и на какие приметы лучше обратить внимание — в материале altapress.ru.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

История праздника

В 910 году Константинополь захватили сарацины. 14 октября, когда никто уже не надеялся на спасение, жители города собрались в церкви. Они начали молиться, за что к ним вскоре пришла Богородица в окружении ангелов.

Она сняла с головы покров (отсюда пошло название праздника) и раскинула его на людей во имя спасения.

Что следует делать 14 октября?

На Руси в эту дату традиционно пекли пирожки и булочки — считалось, что они помогают прийти к гармонии в делах и обрести здоровье.

Обязательным блюдом были и блины. Их ели, прочитав молитву Богоматери.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

На Покров задабривали домовых. Для них за печкой прятали миску с молоком. Кроме того, 14 числа нередко женились. Дата — поистине свадебная.

Что категорически запрещено делать на Покров?

Нельзя:

  • Делать уборку и выполнять серьезную хозяйственную работу;
  • Заниматься строительством;
  • Ссориться.
Уборка.
Уборка.
CCO

Приметы дня

  • Какая погода на Покров, такой будет и зима;
  • Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, с юга — мягкую, с севера — снежную;
  • Листья с деревьев полностью облетели — грядут сильные морозы;
  • Журавли улетели до праздника — зима будет лютой, а весна теплой;
  • 14 октября не выпал снег — не выпадет до самого декабря;
  • Какая девушка раньше всех в храме свечу поставит, та замуж быстрее и выйдет;
  • За кем юноша на Покров поухаживает, к той свататься и придет;
  • Свадьба в Покров — к крепкому браку.
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