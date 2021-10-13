Покров Пресвятой Богородицы. Когда его празднуют и что нельзя делать в этот день

История праздника
В 910 году Константинополь захватили сарацины. 14 октября, когда никто уже не надеялся на спасение, жители города собрались в церкви. Они начали молиться, за что к ним вскоре пришла Богородица в окружении ангелов.
Она сняла с головы покров (отсюда пошло название праздника) и раскинула его на людей во имя спасения.
Что следует делать 14 октября?
На Руси в эту дату традиционно пекли пирожки и булочки — считалось, что они помогают прийти к гармонии в делах и обрести здоровье.
Обязательным блюдом были и блины. Их ели, прочитав молитву Богоматери.
На Покров задабривали домовых. Для них за печкой прятали миску с молоком. Кроме того, 14 числа нередко женились. Дата — поистине свадебная.
Что категорически запрещено делать на Покров?
Нельзя:
- Делать уборку и выполнять серьезную хозяйственную работу;
- Заниматься строительством;
- Ссориться.
Приметы дня
- Какая погода на Покров, такой будет и зима;
- Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, с юга — мягкую, с севера — снежную;
- Листья с деревьев полностью облетели — грядут сильные морозы;
- Журавли улетели до праздника — зима будет лютой, а весна теплой;
- 14 октября не выпал снег — не выпадет до самого декабря;
- Какая девушка раньше всех в храме свечу поставит, та замуж быстрее и выйдет;
- За кем юноша на Покров поухаживает, к той свататься и придет;
- Свадьба в Покров — к крепкому браку.