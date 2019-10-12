Покровская суббота 2019: что нужно сделать в этот день

Покровская родительства суббота 2019
Покровскую родительскую субботу изначально установили в память о воинах, погибших при взятии Казани в 1552 году. Впоследствии в этот день христиане стали поминать не только воинов, но и всех усопших.
В Русской православной церкви традиция поминать усопших в Покровскую субботу распространена на территориях епархий в Поволжье, Прикамье, Урале и Сибири.
Что нужно делать в родительскую субботу?
Родительская суббота — день особого поминовения усопших. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных.
На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.
В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы.
Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитве. Если не получается сходить в церковь, то умерших стоит помянуть в домашней молитве.