Покупаем плитку в ванную комнату

В погоне за экономией, многие люди пренебрегают элементарными правилами, устоявшимися в течение десятилетий. Это касается в том числе и отделки ванных комнат, о которых и пойдет речь в данной статье. Дело в том, что стремление не потратить больше приводит покупателя к совершенно невероятным идеям, например, покраске стен в тех помещениях, где это совершенно неуместно. Плитка для ванной комнаты - это выбор практичных пользователей, ценящих комфорт и уют в каждой детали.

Почему именно плитка?

Ванная комната — это самое влажное помещение во всем доме. Даже если это офисное или другое коммерческое помещение, санузел все равно наибольшим образом подвержен воздействию жидкости. Здесь постоянно течет вода, которая иногда может прорываться сквозь трубы и другие сосуды, образуя целые лужи. Если мы говорим о напольном покрытии, то в этом случае плитка — самое практичное и удобное, что может быть. Ламинат и паркет вздуются после проникновения воды сквозь их покров и таким образом попросту деформируются. Линолеум еще менее практичен, хоть и легко отмывается от различных загрязнений, и является очень устаревшим материалом для отделки полов. Таким образом пальма первенства оказывается у плитки.

В коллекциях всегда присутствуют элементы для отделки стен, пола и создания дополнительного декора. Часто это керамогранит для нижней площади, два цвета для дизайна высоты помещения и своеобразный «отбивок». Всё это Вы можете рассчитывать сами и покупать столько, сколько потребуется для каждого квадратного метра поверхности.

Покупаем плитку

Чтобы не заблудиться в ассортименте, представленном в магазине, и все-таки купить то, что действительно было необходимо, важно следовать нескольким правилам:

Точно рассчитывайте количество плиток и не забывайте про площадь за ванной , под ней и вокруг в качестве саркофага. Закупайте с запасом: плитка хрупкая , и в процессе обработки или распила некоторые ее элементы могут пострадать , поэтому необходимо сразу учитывать данные риски. Думайте наперед: если Вы уверены , что сможете докупить нехватающее в процессе , то помните , что в коллекциях с одним и тем же артикулом может отличаться калибровка и тонировка. Не забывайте про размеры каждой плитки: продажа ведется в количестве квадратных метров , однако если появляется необходимость подбора рисунка , есть риск нехватки , поэтому обращайте внимание на размеры отдельных деталей.

Общий интерьер жилого помещения

keramogranit.ru

Раньше было модным каждую комнату выполнять в отдельном понравившемся дизайне. Так спальня могла быть зеленой, гостиная — красной, а кухня — бежевой. Сегодня тенденции говорят нам о том, что общая стилизация всей квартиры должна быть выдержанная в едином мотиве, слегка дополняя или отличая друг друга деталями. Если Вы делаете бежевый ремонт с дополнением зеленого или голубого, то ванная в доме не должна быть розовой или фиолетовой: не несколько тонов темнее или светлее, и не более того.

Коллекции ведущих производителей керамической плитки удивляют своим многообразием. Вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий вариант, подчеркивающий общую картину домашнего уюта.

Если Вы не боитесь трудностей и готовы производить уборку чаще обычного, то стоит задумать о плитке под зеркало. Особенно это спасает тех, кто является владельцем маленьких санузлов. Зеркальная отделка визуально расширит пространство, однако потребует филигранного ухода.

Также очень интересным решением может стать переход керамогранита с пола на стены, как бы обтекая собой пространство. Сегодня такой дизайн очень актуален.