Покупатели «Мария-Ра» определили самых «Добрых докторов»

Акция «Добрый доктор» завершена, итоги народного голосования подведены, а значит, мы готовы поздравлять докторов с Днем медицинского работника!

Архив компании «Мария-Ра»

С 4 по 14 июня тысячи покупателей в 5 регионах и 261 населенном пункте голосовали за своих добрых докторов. За весь период акции за медработников отдано более 175 000 голосов. 1882 доктора покупатели готовы были назвать «лучшими»!

Традиционная социальная акция Мария-Ра приурочена к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, который мы отпразднуем 20 июня. В этот день лидеров народного голосования, которых определяли на каждом магазине, сотрудники компании Мария-Ра поздравят памятными дипломами и приятными подарками. Поздравления пройдут в магазинах сети или в кругу коллег.

Напомним, что для участия в голосовании необходимо было совершить любую покупку в магазине Мария-Ра, зарегистрировать промокод с чека на сайте компании и заполнить форму с контактами доктора, за которого хотите отдать голос. В ходе подведения итогов акции на каждом магазине Мария-Ра определены лидеры по количеству голосов.

По результатам народного голосования, выбрано 10 врачей, которые набрали наибольшее количество голосов по всей Сибири. Эту десятку суперпобедителей компания наградит отпуском в Белокурихе в санатории Аврора по путевке «все включено»!

Первое место с отрывом более 4000 голосов заняла Черданцева Елена Николаевна из Киселевска — за нее отдан 9 821 голос. Елена Николаевна работает в родильном отделении Киселевской городской больницы № 2.

с отрывом более 4000 голосов заняла Черданцева Елена Николаевна из Киселевска — за нее отдан 9 821 голос. Елена Николаевна работает в родильном отделении Киселевской городской больницы № 2. Второе место заняла врач-педиатр Липина Татьяна Федоровна из Черепаново Новосибирской области. Татьяна Федоровна работает в черепановской центральной районной больнице.

заняла врач-педиатр Липина Татьяна Федоровна из Черепаново Новосибирской области. Татьяна Федоровна работает в черепановской центральной районной больнице. Третье место заняла Колдаева Олеся Александровна из новосибирской многопрофильной клиники НИИТО.

заняла Колдаева Олеся Александровна из новосибирской многопрофильной клиники НИИТО. Четвертое место у фельдшера скорой медицинской помощи поста «Сибирский» Никоновой Инны Викторовны.

у фельдшера скорой медицинской помощи поста «Сибирский» Никоновой Инны Викторовны. Пятое место заняла врач-дерматовенеролог поликлиники асиновской районной больницы.

заняла врач-дерматовенеролог поликлиники асиновской районной больницы. Шестое место заняла Гомаско Ольга Валентиновна из новосибирского медицинского центра «Алита»

заняла Гомаско Ольга Валентиновна из новосибирского медицинского центра «Алита» Седьмое место заняла акушер-гинеколог Перминова Маргарита Владимировна из Кемерова , которая работает в областном Роддоме № 1.

заняла акушер-гинеколог Перминова Маргарита Владимировна из Кемерова которая работает в областном Роддоме № 1. Восьмое место у Устиновой Александры Спиридоновны , терапевта Беловской районной больницы , пгт Инской.

у Устиновой Александры Спиридоновны терапевта Беловской районной больницы пгт Инской. Девятое место занял Подолякин Владимир Васильевич , рубцовский хирург поликлиники «РЖД-Медицина».

занял Подолякин Владимир Васильевич рубцовский хирург поликлиники «РЖД-Медицина». Завершила десятку главных победителей , Оловянникова Ирина Юрьевна из Барнаула , акушер-гинеколог барнаульской городской больницы № 5.

Мы говорим спасибо всем работникам медицины за тяжелый труд, за благородство и самоотдачу. С Днем медицинского работника!

Полный список победителей смотрите на сайте www.maria-ra.ru