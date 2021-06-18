Покупатели «Мария-Ра» определили самых «Добрых докторов»

С 4 по 14 июня тысячи покупателей в 5 регионах и 261 населенном пункте голосовали за своих добрых докторов. За весь период акции за медработников отдано более 175 000 голосов. 1882 доктора покупатели готовы были назвать «лучшими»!
Традиционная социальная акция Мария-Ра приурочена к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, который мы отпразднуем 20 июня. В этот день лидеров народного голосования, которых определяли на каждом магазине, сотрудники компании Мария-Ра поздравят памятными дипломами и приятными подарками. Поздравления пройдут в магазинах сети или в кругу коллег.
Напомним, что для участия в голосовании необходимо было совершить любую покупку в магазине Мария-Ра, зарегистрировать промокод с чека на сайте компании и заполнить форму с контактами доктора, за которого хотите отдать голос. В ходе подведения итогов акции на каждом магазине Мария-Ра определены лидеры по количеству голосов.
По результатам народного голосования, выбрано 10 врачей, которые набрали наибольшее количество голосов по всей Сибири. Эту десятку суперпобедителей компания наградит отпуском в Белокурихе в санатории Аврора по путевке «все включено»!
- Первое место с отрывом более 4000 голосов заняла Черданцева Елена Николаевна из Киселевска — за нее отдан 9 821 голос. Елена Николаевна работает в родильном отделении Киселевской городской больницы № 2.
- Второе место заняла врач-педиатр Липина Татьяна Федоровна из Черепаново Новосибирской области. Татьяна Федоровна работает в черепановской центральной районной больнице.
- Третье место заняла Колдаева Олеся Александровна из новосибирской многопрофильной клиники НИИТО.
- Четвертое место у фельдшера скорой медицинской помощи поста «Сибирский» Никоновой Инны Викторовны.
- Пятое место заняла врач-дерматовенеролог поликлиники асиновской районной больницы.
- Шестое место заняла Гомаско Ольга Валентиновна из новосибирского медицинского центра «Алита»
- Седьмое место заняла акушер-гинеколог Перминова Маргарита Владимировна из Кемерова, которая работает в областном Роддоме № 1.
- Восьмое место у Устиновой Александры Спиридоновны, терапевта Беловской районной больницы, пгт Инской.
- Девятое место занял Подолякин Владимир Васильевич, рубцовский хирург поликлиники «РЖД-Медицина».
- Завершила десятку главных победителей, Оловянникова Ирина Юрьевна из Барнаула, акушер-гинеколог барнаульской городской больницы № 5.
Мы говорим спасибо всем работникам медицины за тяжелый труд, за благородство и самоотдачу. С Днем медицинского работника!
Полный список победителей смотрите на сайте www.maria-ra.ru