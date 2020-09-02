Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 26°C
Жизнь
209

Покупатели «Мария-Ра» помогли детям собраться в школу

«Мария-Ра» благодарит покупателей за участие в благотворительной акции.

«Мария-Ра» провела благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе».
«Мария-Ра» провела благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе».
Овсянников Николай

С 27 июля по 25 августа торговая сеть «Мария-Ра» проводила благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе». По итогам акции, канцелярских товаров собрано на сумму более чем 2 млн рублей!

Для участия в акции «Соберем детей в школу» необходимо было купить любую канцелярию в магазинах «Мария-Ра» и положить товары в специальную корзину. Возможность помочь деткам, которые хотят учиться и получать пятерки, была у каждого покупателя. Всего в акции приняли участие более 55 000 покупателей!

Собранные школьные принадлежности получат более 20 000 школьников в 300 социальных учреждениях. Канцелярия будет распределена между детским домами, школами-интернатами и малообеспеченными семьями через управления социальной защиты во всех 260 населенных пунктах присутствия магазинов «Мария-Ра».

Спасибо, что не остаетесь равнодушными и делаете больше добра с «Мария-Ра»!

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость