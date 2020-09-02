Покупатели «Мария-Ра» помогли детям собраться в школу

«Мария-Ра» благодарит покупателей за участие в благотворительной акции.

С 27 июля по 25 августа торговая сеть «Мария-Ра» проводила благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе». По итогам акции, канцелярских товаров собрано на сумму более чем 2 млн рублей!

Для участия в акции «Соберем детей в школу» необходимо было купить любую канцелярию в магазинах «Мария-Ра» и положить товары в специальную корзину. Возможность помочь деткам, которые хотят учиться и получать пятерки, была у каждого покупателя. Всего в акции приняли участие более 55 000 покупателей!

Собранные школьные принадлежности получат более 20 000 школьников в 300 социальных учреждениях. Канцелярия будет распределена между детским домами, школами-интернатами и малообеспеченными семьями через управления социальной защиты во всех 260 населенных пунктах присутствия магазинов «Мария-Ра».

Спасибо, что не остаетесь равнодушными и делаете больше добра с «Мария-Ра»!