Покупатели «Мария-Ра» признались в любви учителям по всей Сибири

Народное голосование среди покупателей сети во всех пяти Сибирских регионах, где есть магазины «Мария-Ра», было традиционно приурочено ко Дню учителя. В этом году покупатели отдали 844 983 голоса за 6933 учителя из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

Справка

Акция «Любимый учитель» проходила с 6 по 26 сентября. Проголосовать за любимого педагога мог любой покупатель. Для этого нужно было совершить покупку в магазине торговой сети и зарегистрировать уникальный код с чека, указав имя своего любимого учителя. Покупатели голосовали не только за педагогов образовательных школ, но и за преподаватели колледжей, детских художественных, спортивных и музыкальных школ. Учителей, которые трудятся сейчас, и пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых.





Десять педагогов, которые получили самое большое количество голосов покупателей, отправятся отдыхать на 2 недели в санаторий «Аврора» (г. Белокуриха). Путевки самым любимым учителям подарила в знак признания компания «Мария-Ра».

Фото: архив компании «Мария-Ра»

«Это голосование — настоящий квест на сплочение коллектива нашего класса», — так считает абсолютный лидер рейтинга акции Юлия Капустина. Юлия Сергеевна — учитель начальных классов СОШ № 50 г. Новосибирска. Стаж работы — более 20 лет.

«Мне было очень приятно узнать, что я в числе ТОП-10. Ведь родители моих учеников так старались! Они сразу мне сказали — вы победите, мы сделаем для этого все возможное! Спасибо им и, конечно, компании „Мария-Ра“ за эту добрую традицию!».

Фото: архив компании «Мария-Ра»

Мария Иудина, педагог начальной школы из Новокузнецка, отправится в Белокуриху впервые.

«Я дальше Новосибирска — никогда не ездила. Представьте, какое волнение я испытала, когда узнала, что за меня проголосовали, и я стала одной из 10-и учителей, которым подарят путевку. Я не следила за акцией. Честно, мне не верилось, что такое возможно. В день подведения итогов я сидела с сестрой в кафе, когда мне позвонила родительница из моего 4-го класса и сообщила эту новость. У меня все перед глазами поплыло! Мне надо за руль садиться, домой ехать — а у меня от волнения руки трясутся! А потом рекой полились поздравления — от родителей, от знакомых, коллег. На следующий день меня снова поздравляли — представители компании вручали сертификат на путевку, подарки, а все вокруг радовались за меня. Такого праздника у меня никогда не было. Даже на день рождения! Спасибо компании „Мария-Ра“, что своей акцией вы напомнили, как важна наша профессия — профессия учителя. Ваша компания поднимает наш „боевой“ дух и хочется работать еще лучше!».

Мария Вадимовна преподает в СОШ № 36 Новокузнецка, ее педагогический стаж — 7 лет.



Среди самых любимых учителей, за которых отдали десятки тысяч голосов есть и те, кто всю жизнь посвятил своей профессии. Это учитель географии Нина Александровна Соболь из Ленинск-Кузнецка Кемеровской области. Ее стаж работы в школе — 46 лет.

Фото: архив компании «Мария-Ра»

Всего на год меньше педстаж у еще одной победительницы — Ирины Михайловны Потаповой из с. Челухоево Беловского района Кемеровской области. Как рассказала Ирина Михайловна, она всю жизнь работала в одной школе — МБОУ «Бековская ООШ». Была педагогом начальной школы, преподавала русский язык и литературу в средней школе. Сейчас Ирина Михайловна на пенсии, но продолжает заниматься большой серьезной работой. Она участвует в проекте по сохранению наследия телеутов — эта народность находится на грани исчезновения. Ирина Михайловна сама носитель языка и культуры народности. Из-под ее пера вышли уже несколько книжек на телеутском языке, в том числе — для детей.

«Когда мне позвонили из „Мария-Ра“, я так обрадовалась! Все бросила и полетела! И так все хорошо сложилось — меня привезла в магазин моя ученица. Она пошла со мной на церемонию награждения и разделила мою радость. Спасибо огромное „Мария-Ра“ за этот неожиданный подарок. И спасибо моим ученикам, что нашли такой неожиданный способ меня поблагодарить! Откладывать поездку не буду — планирую посетить Белокуриху уже в ноябре», — поделилась планами Ирина Михайловна.

«Когда я увидела сертификат на путевку — поняла, как мне повезло! Повезло с моими учениками и родителями! Они у меня молодцы — мы всем классом даже в походы ходим!», — рассказывает свою историю победы педагог Марина Карцева из школы № 33 г. Киселевска. Марина Васильевна преподает 18 лет. Сначала вела — историю, теперь — пестует малышей в начальной школе. Так что бывшие ученики уже начали приводить к Марине Васильевне своих ребятишек. «У меня очень спортивная и активная семья. Мы всегда участвуем в спартакиадах — школьных, городских. Любим путешествовать — на Черное море только на своей машине! А вот в Белокурихе не были. Будет отличный повод там побывать! Спасибо вашей компании, что проводите такую акцию!».

Среди победителей есть и педагог из Томской области — Марина Кулешова. Марина Андреевна преподаватель начальных классов в «Зональненской СОШ».

Фото: архив компании «Мария-Ра»

«Я в школе не так давно — шесть лет. Сейчас веду 3-ий класс. Про акцию я слышала, видела плакаты, но как-то не связывала ее с собой. А мои родители решили сделать мне сюрприз — и стали голосовать за меня! Да еще и так, что я попала в ТОП-10 учителей! Когда мне позвонили из „Мария-Ра“ и сказали об этом, я заплакала. Спасибо компании за акцию „Любимый учитель“! И огромное спасибо за любовь моим учениками и их родителям — моему любимому классу. Почему именно за меня проголосовали? Все просто. Важно быть собой и любить свою профессию, относиться к ней с душой!», — уверена Марина Андреевна.

Кроме того, в каждом из 1 227 магазинов торговой сети назвали имена победителей внутреннего рейтинга. Трем лидерам рейтинга магазина был вручен подарок от «Мария-Ра» — памятный диплом, карта лояльности на сумму 1000 рублей, конфеты, букет и торт, чтобы победитель мог отметить приятное событие в кругу своих коллег. Всего в рамках акции компания «Мария-Ра» поздравила и наградила подарками более 3 680 учителей.

Фото: архив компании «Мария-Ра» Фото: архив компании «Мария-Ра» Фото: архив компании «Мария-Ра»

Мы еще раз поздравляем всех педагогов с прошедшим Днем учителя! Благодарим вас за ваш труд и душевное тепло, которое вы щедро дарите своим ученикам!

Благодарим наших покупателей за активное участие в акции «Любимый учитель», за готовность выразить свою безграничную любовь и глубокое признание нашим любимым учителям по всей Сибири!