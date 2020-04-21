Поэтому социальный магазин Charity Market решил поддержать тех, кто выбрал остаться дома и предложить им невероятную скидку в 70% при заказе онлайн. На странице магазина Вконтакте создан каталог, в котором легко ориентироваться по типу одежды. Вы видели где-нибудь качественный пиджак на подкладке благородно изумрудного цвета по цене 104 рубля? Такая цена возможно только в нашем магазине, потому что у нас не стоит цель заработать миллионы. Мы решили сделать стильные вещи доступными для горожан. Взамен мы хотим только вашу поддержку.
Вся прибыль от продаж в Charity Market идет на реализацию программ поддержки благотворительного фонда «Облака». Увеличение прибыли для нас равняется увеличению помощи женщинам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Экономическая нестабильность в стране сильно ударила по самым незащищенным слоям населения. Поэтому делая выгодные покупки в Charity Market, вы спасаете одну семью от разорения.
В конце каждого месяца мы устраиваем любимую акцию горожан «Все товары от 49 рублей». В апреле такая акция возможно при соблюдении всех мер предосторожности. Каждая вещь и помещение проходят обязательную обработку ультрафиолетовой и бактерицидной лампой. Мы ждем только тех покупателей, которые не могут сделать заказ онлайн.
Еще один приятный сюрприз от удивительной барнаульской художницы Елены Карловой ждет каждого в магазине. При покупке на сумму от 699 р. сумка от CHARITY BAG с изображением мандалы в подарок.
Выбирай для себя удобный способ покупки и торопись, ведь все вещи находятся в одном экземпляре и в ограниченном количестве.
Наш адрес: пр. Социалистический, 64.
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