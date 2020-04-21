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Уже несколько недель в Барнауле закрыты торговые центры и магазины. Все горожане сидят на самоизоляции. Но весну не остановить, она отвоевала у зимы позиции, и не собирается их отдавать. С обновлением природы, хочется и самим немного обновить свой гардероб, но тратить на это большие деньги сейчас страшно, и совсем не хочется.