Покупка квартиры с помощью краткосрочных займов это реальность

Купить сразу квартиру под силу не каждому. Часто доход оставляет желать лучшего, а крышу над головой нужно иметь. Особенно, когда в семье подрастают дети. Да, на рынке недвижимости много предложений: от ипотеки до беспроцентных кредитов с внесением платежей равными частями.

Второй вариант обычно предлагают сами застройщики. Их не волнует, откуда у покупателя деньги. Главное, чтобы платежи вносились своевременно. Беспроцентная оплата новостройки или вторички — это популярный вариант продажи жилья, при котором покупатель напрямую заключает сделку с продавцом, но выплачивает не всю сумму сразу, а вносит ее частями. Чаще всего недвижимость таким образом реализуется в строящихся объектах, еще не сданных в эксплуатацию. Продавая еще не готовые квартиры, застройщик привлекает финансы для продолжения строительства, покупатель тоже получает некоторые выгоды.

Способ отличается от ипотеки по многим критериям. Среди них есть как плюсы для обеих сторон, так и возможные риски.

Кредит без процентов или ипотека

С беспроцентной оплатой равными частями квартиры покупают чаще, чем в ипотеку, что обусловлено рядом преимуществ такого варианта сделки:

не нужно подтверждать платежеспособность , ждать одобрения заявки;

ждать одобрения заявки; отсутствуют проценты по кредиту , платежи используются только для погашения тела долга;

платежи используются только для погашения тела долга; требования к покупателям мягче;

квадратные метры в ипотеку обойдутся дороже.

Недостатками:

срок кредитования;

первоначальный платеж.

Застройщики обычно требуют от 50% предоплаты и позволяют растянуть платежи на 1−3 года. В отдельных случаях возможен срок до 5−7 лет, но не более. Ипотеку можно оформить, вначале внеся от 10% стоимости на 10 лет, и даже на 25, поэтому размер ежемесячного платежа окажется ниже. Однако платой за это станут проценты по ипотеке.

Куда обращаться за деньгами для следующего платежа

Всё чаще граждане при необходимости получить срочно деньги предпочитают обращаться в микрофинансовые организации. Это удобно, когда сроки платы за жилье подходят, а зарплата еще не пришла. Ведь застройщик ждать не будет, может вовсе расторгнуть договор. На помощь приходят МФО. Для получения нужной суммы необходимо соответствовать минимальным требованиям и иметь при себе паспорт.

Одна из таких компаний является МФО Русские деньги. Работает дистанционно, есть также офисы по всей стране. За столь длительный период своей работы ее услугами воспользовалось огромное количество граждан. В сети интернет можно прочесть положительные отзывы счастливых обладателей недвижимости, иных товаров и услуг, приобретенной с помощью заемных средств.

Условия получения займа

Микрокредитная копания предлагает получить срочный микрозаем на достаточно выгодных условиях. Сумма займа может составлять от 1000 до 100000 рублей, сроком от 5 до 240 дней. Проценты сервис начисляет за каждый день. Следует заметить, что для своих постоянных заемщиков сервис предлагает последующие займы на более привлекательных условиях.

Требования к заемщику

Микрофинансовая компания не предъявляет завышенных требований к заемщикам. Чтобы стать ее клиентом, достаточно соответствовать ряду достаточно простых требований, к которым подходит практически каждый из нас. Первое — это наличие паспорта гражданина РФ. Дело в том, что сервис не оказывает свои услуги иностранным гражданам. Также необходимо иметь постоянный доход. Следует отметить, что заемщик должен получать его каждый месяц. Документальное подтверждение не потребуется. Займы компания предоставляет только совершеннолетним гражданам с 18 и до 75 лет, полностью дееспособным.

Как оформить

Чтобы оформить срочный микрозайм, необходимо перейти на сайт кредитной компании. На главной странице заемщику предлагает выбрать сумму и срок, на который ему необходимы средства. Указав это, нужно перейти к заполнению анкеты. Это займет в пределах 5 минут. Достаточно указать данные документов, свои контакты, место работы и проживания, доход и наличие других кредитов.

Еще два варианта — это посетить офис или просто позвонить по телефону.

После заполнения заявка отправляется на рассмотрение. Решение сообщают в течение нескольких секунд, так как сервис полностью автоматизирован. Если МФО готово предоставить средства, подписывается оферта, указываются реквизиты счета и осуществляется моментальный перевод средств.

Средства могут быть выданы электронными и наличными деньгами. Преимущества пользования МФО — мгновенное решение о поданной заявке. Компания работает онлайн круглосуточно. Здесь отмечается высокий процент одобрения заявок, требуется минимум документов и всегда есть возможность продлить срок кредитования.

С МФО вы всегда будете знать, что сумма необходимого платежа за ваше новое жилье всегда на руках.

ООО МФК «Русские деньги». Сведения о регистрации: № 2120148001531