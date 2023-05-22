Покусанному бродячей собакой ребенку из Барнаула выплатят компенсацию

Бездомная собака набросилась на ребенка на детской площадке и прокусила ему ладонь, сообщают в прокуратуре Алтайского края.

Контролировать обращение с бездомными животными в городе должен комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

С него суд и взыскал в пользу ребенка 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Комитет подавал апелляцию, утверждая об отсутствии виновного за бездействие, однако ее отклонили.

Суд посчитал, что обязанность по отлову и содержанию безнадзорных животных фактически не исполнялась.

Решение вступило в законную силу, его исполнение проконтролируют.

Ранее стая собак загрызла 25 овец и ягнят на Алтае.