Покусанному бродячей собакой ребенку из Барнаула выплатят компенсацию

Контролировать обращение с бездомными животными в городе должен комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
С него суд и взыскал в пользу ребенка 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Комитет подавал апелляцию, утверждая об отсутствии виновного за бездействие, однако ее отклонили.
Суд посчитал, что обязанность по отлову и содержанию безнадзорных животных фактически не исполнялась.
Решение вступило в законную силу, его исполнение проконтролируют.