Покушение на Брежнева: как встреча космонавтов в аэропорту завершилась стрельбой у стен Кремля

22 января 1969 года у стен Кремля произошло покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Террорист расстрелял кортеж с космонавтами и руководством страны. Что на самом деле произошло 50 лет назад на площади и почему дезертир Советской армии решил убить Брежнева — в материале altapress.ru.

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Покушение на Брежнева: что произошло у стен Кремля

В январе 1969 года советские космонавты совершили успешный полет на космических кораблях «Союз-4» и «Союз-5». 22 января Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев лично поехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить вернувшиеся с орбиты экипажи.

Кортеж с руководством страны и космонавтами ехал по улицам Москвы. Когда автомобили въезжали в Боровицкие ворота Кремля, молодой человек в форме милиционера из двух пистолетов расстрелял машину кортежа, в которой предположительно находился Леонид Брежнев.

За шесть секунд террорист выпустил больше десятка пуль, отмечает histrf.ru. Водитель был смертельно ранен, осколок стекла машины ранил лицо космонавта Берегового, одна пуля попала в плечо ехавшего за кортежем мотоциклиста. Именно он сбил нападавшего с ног, пишет «Российская газета».

«…С аэродрома все ехали в закрытых машинах, только перед Каменным мостом космонавты пересели в открытую машину. При въезде в Кремль какой-то тип в милицейской форме произвел восемь выстрелов из пистолета по машине, следовавшей в колонне второй. Обычно при подобных встречах во второй машине находились Брежнев, Подгорный и Косыгин, но в этот раз в ней были космонавты Береговой, Леонов, Николаев и Терешкова. Выстрелами, предназначавшимися руководителям страны, был тяжело ранен шофер, а космонавтов они только напугали — в трех местах на одежде Леонова остались следы от пуль» (Николай Каманин, «Скрытый космос»)

Космонавты, которые ехали в первой машине с открытым верхом, не интересовали стрелка. Он целился во второй автомобиль, в котором, по его расчетам, ехал генсек. По разным версиям, Брежнев тогда был в пятой машине или въезжал в Кремль через Спасские ворота, в то время как кортеж ехал через Боровицкие.

Леонид Брежнев после выступления на пленуме ЦК ВЛКСМ. RIA Novosti archive , image #36535 / Yuriy Ivanov / CC-BY-SA 3.0

После первых выстрелов прямая трансляция с торжественной встречи прервалась. Через день в газетах опубликовали сообщение, что во время встречи с космонавтами был совершен провокационный акт, ранения получили водитель и мотоциклист, сопровождавший кортеж, никто из космонавтов не пострадал.

Кто стрелял

Нападавший — Виктор Ильин, младший лейтенант Советской армии, геодезист. Он вырос в приемной семье. Когда 14-летний Ильин узнал, что его усыновили, он был потрясен. После этого он бросил школу, поступил в Ленинградский топографический техникум. В армию его призвали в звании младшего офицера.

Парень не выделялся поведением, однако любил спорить с преподавателем на политзанятиях, пишет histrf.ru.

Утром 21 января 1969 года Виктор Ильин сбежал из военной части и взял с собой два пистолета. В органы госбезопасности поступила информация о сбежавшем военнослужащем, однако никто не знал, как он выглядит. 22 января Ильин в милицейской шинели проник в ряды оцепления около Кремля и открыл стрельбу по кортежу.

За терроризм, убийство, хищение оружия и дезертирство ему грозила смертная казнь. Однако под суд его не отправили: Ильина признали невменяемым и в 1970-м поместили в психиатрическую больницу. Однако все, кто допрашивал парня, отмечали, что он действовал осознанно.

После распада Советского Союза новый Верховный суд выпустил стрелка на свободу. Государство выделило Ильину однокомнатную квартиру в Ленинграде и назначило пенсию, пишет RT.

Почему Ильин хотел убить Брежнева

По одной из версий, Ильин действовал не один и был марионеткой в руках тех, кому выгодна была попытка покушения, пишет РГ.

По другому предположению, причина кроется в детстве стрелка: он вырос в приемной семье, мало общался с людьми и испытывал дефицит внимания.

В 1977 году, когда обсуждался проект «брежневской» Конституции, Ильин отправил предложение в Верховный совет СССР. В письме говорилось, что «каждый член общества имеет право на террористический акт в случае, если партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции», пишет wiki.

Виктор Ильин в показаниях говорил, что решил убить Леонида Брежнева, потому что тот «неправильно руководит страной». Два года назад в интервью RBTH (Russia Beyond The Headlines) Ильин рассказал, что его подвигло на этот шаг.

«В старших классах я мечтал стать геологом. Тогда в Советском Союзе эта профессия считалась самой романтичной — походы, новые знакомства, неизведанные земли, песни у костра. Я поступил в топографический техникум, объездил много далеких от Ленинграда городов и областей. Но то, что я увидел, произвело на меня удручающее впечатление. Нищета, пьянство, разруха — совсем не то, что показывали по советскому телевидению. Я понял, что вся страна живет так, а коммунисты нагло врут. Поначалу я не планировал совершать теракт против руководства страны. Я написал план реформ, включавший в себя ежемесячную выплату каждому жителю ренты от продажи природных ресурсов, и отправил его в Кремль, на имя Брежнева. Но ответа не получил. Тогда я и решил его убить. Я хотел, чтобы о моих идеях узнали все, а для этого нужен был громкий поступок. О плане реформ я хотел рассказать в суде, во время последнего слова», — пояснил в интервью Виктор Ильин.

По его словам, теперь он живет другой жизнью.

«Вернись я в 1969 год, я бы никого не убивал. Спасибо Богу, что у меня есть возможность сказать это сейчас. Ведь когда я стрелял по кортежу, на будущее не рассчитывал. Это был самоубийственный поступок. Но, по счастью, мне дали две жизни», — цитирует Ильина RT.

Ильин сказал: как только его пес Хазар умрет, он отдаст квартиру государству и будет жить в доме престарелых.