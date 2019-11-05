Покушение на Киркорова: Галкина и Пугачеву не вызовут в суд в качестве свидетелей

Чету артистов Максима Галкина и Аллу Пугачеву не будут вызывать в суд в качестве свидетелей по делу о покушении на певца Филиппа Киркорова, передает РИА Новости со ссылкой на « Коммерсант ».

В Махачкале в суд повторно направили уголовное дело о подготовке теракта на шоу Киркорова в июле 2017 года. В марте текущего года четырем фигурантам этого дела предъявляли обвинение.

После этого один из обвиняемых Хидирнеби Казуев заявил, что он планировал не теракт, а заказное убийство. Заказчиком преступления он назвал «ревновавшего» Галкина.

Адвокат одного из обвиняемых просил вызвать в суд Пугачеву, Галкина и Киркорова в качестве свидетелей, но ему было отказано.

После получения новой версии обвинения защита вновь предприняла попытку вызвать в суд трех звезд российской эстрады. Но и на этот раз в ходатайстве было отказано.