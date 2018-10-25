«ЛеонидАркадич»: как появилось шоу «Поле чудес» и почему оно стало легендой

25 октября 1990 года вышел первый выпуск телепередачи «Поле чудес». Уже больше двух десятков лет эта программа любима и узнаваема. Фраза «подарки в студию» жители России и ближнего зарубежья используют далеко пределами студии, в обиходе. О том как появилось «Поле чудес» — в материале altapress.ru

Идея создания капитал-шоу «Поле чудес»

Идея создания передачи была «подсмотрена» в одной из парижских гостиниц, где остановились Анатолий Лысенко и Владислав Листьев. Это была американская телепередача «Колесо Фортуны» («Wheel of fourtune»). Название для отечественного аналога Листьев позаимствовал из сказки про Буратино писателя Алексея Толстого.

Владислав Листьев СС0

Первый выпуск вышел 25 октября 1990 года на Первой программе ЦТ СССР. До 22 ноября 1991 года единственным ведущим оставался Листьев. Но в осенью 1991 вторым ведущим стал Леонид Якубович.

Спустя год соведущий предложил собственную концепцию программы — сделать акцент на тех, кто играет, а не на том, во что. С момента утверждения этой идеи «Поле чудес» до сих пор ставит в приоритет истории гостей. За время существования программы в гостях побывали более 10 тысяч человек.

За свою харизму, мимику и фразы Леонид Якубович не только завоевал народную любовь, но и стал мемом для молодежи.

СС0 СС0 СС0 СС0

Как стать участником шоу «Поле чудес»?

В капитал-шоу три тура. В каждом из которых принимают участие три человека. Победители трех состязаний получают возможность сразиться в финальной игре. А для того, чтобы стать участником организаторы просят присылать желающих оригинальные кроссворды в редакцию.

Музей шоу «Поле чудес»?

В 2001 году Леонид Якубович создал музей программы «Поле чудес». В нём хранятся подарки, которые получает ведущий от гостей шоу. В сентябре 2018 года в честь юбилея телепередачи открылся обновленный музей. Он разместился на первом этаже главного здания телецентра «Останкино».

Среди экспонатов более 5 000 уникальных предметов: первый черный ящик, картины, соленья, народные костюмы, первый подаренный Якубовичу самогон и многое другое.

По словам ведущего программы «Поле чудес», некоторые вещи на столько личные, что их приходится возвращать. Кто-то дарит ордена и награды. Кто-то иконы. Их Якубович отдает в церкви. Но ко всему подаренному относится с уважением и большой благодарностью.