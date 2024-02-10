Полевая кухня в Изумрудном парке. Василий Емельяненко готовит угощения для барнаульцев. Фото

Корреспондент altapress.ru посетил полевую кухню Изумрудного парка и подглядел за приготовлениями к мероприятию.
В настоящее время бульон начинают варить, а первые посетители уже приходят занять очередь и попробовать вкуснятину.
Шеф-повар готовит на открытой площадке, за процессом может понаблюдать любой желающий. А в ожидании начала барнаульцев угощают чаем, чтобы согреться.
На самой площадке суетливо, шеф-повар раздает указания
Начало самого мероприятия состоится в 14:00.
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