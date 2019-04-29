Полезный продукт: почему и как нужно есть попкорн

В нашем сознании попкорн прочно закрепился в списке вредных продуктов. Но так ли опасен постоянный спутник кино и за что его хвалят врачи?

Чем полезен попкорн

По своей сути попкорн — продукт цельнозерновой, богатый клетчаткой. Оказывается, он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови.

У него хороший гликемический индекс. Содержит грубое волокно, которое помогает перемещать завтраки, обеды и ужины в вашем пищеварительном тракте, уменьшая запор. Попкорном без особого труда можно обеспечить объем ежедневного потребления цельного зерна.

Он также содержит ряд незаменимых витаминов, в том числе фолат, ниацин, рибофлавин, тиамин, пантотеновую кислоту и витамины В6, А, Е и К. Порция попкорна содержит около 8% суточной нормы железа, чуть меньше кальция, меди, магния, марганца, фосфора, калия и цинка.

Попкорн низкокалорийный — от 100 до 150 калорий в порции из пяти чашек. Его потребление попкорна разрешается даже диабетикам, так как на уровень сахара в крови он не влияет. При этом за счет того, что в организм поступает достаточное количество грубого волокна, мы быстро насыщаемся попкорном.

Как правильно есть попкорн

Все это про попкорн. Но есть одна проблема — ученые не берут в расчет добавки. С ними о пользе продукта можно забыть раз и навсегда. Сладкий, соленый, сырный — покупка попкорна в кинотеатре не вызовет у организма радости. Без состава продукта очень сложно судить о полезных свойствах, так что лучше воздержаться от его употребления. И уровень холестерина повысится, и сахар крови подрастет.

Остановите свой выбор на самом обычном попкорне, без примесей, и поработайте над вкусом самостоятельно. Его можно добавить в готовый салат вместо сухариков. Покупной или приготовленный дома попкорн можно также сбрызнуть оливковым маслом, добавить приправы и посыпать мелко натертым сыром. Поставьте его в разогретую духовку на 1−2 минуты — и готово.