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Полина Гагарина и Пелагея затмили всех девушек на тусовке в библиотеке

Накануне вся светская Москва собралась в Российской государственной библиотеке. Здесь у мраморной лестницы прошел показ осенне-зимней коллекции Ermanno Scervino.

Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Анна Зайкова, altapress.ru

Главными звездами мероприятия стали певицы Полина Гагарина и Пелагея. Они выбрали эффектные и женственные ансамбли.

Полина пришла на модное шоу в золотистой полупрозрачной блузке и черных брюках.

Пелагея надела облегающее голубое платье с кружевными вставками.

Гостями мероприятия также стали Юлия Барановская, Дарья Мороз, Олег Меньшиков с женой Анастасией Черновой, Алика Смехова, Валерий Сюткин и другие светские персоны, пишет mail.ru.

В июле Пелагея выступала на Шукшинском фестивале в Сростках Алтайского края. Поклонникам певицы удалось сфотографировать поющую Пелагею в кроссовках.

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