Полина Гагарина и Пелагея затмили всех девушек на тусовке в библиотеке

Главными звездами мероприятия стали певицы Полина Гагарина и Пелагея. Они выбрали эффектные и женственные ансамбли.
Полина пришла на модное шоу в золотистой полупрозрачной блузке и черных брюках.
Пелагея надела облегающее голубое платье с кружевными вставками.
Гостями мероприятия также стали Юлия Барановская, Дарья Мороз, Олег Меньшиков с женой Анастасией Черновой, Алика Смехова, Валерий Сюткин и другие светские персоны, пишет mail.ru.
В июле Пелагея выступала на Шукшинском фестивале в Сростках Алтайского края. Поклонникам певицы удалось сфотографировать поющую Пелагею в кроссовках.