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Жизнь
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Полина Гагарина ошеломила поклонников своим пением в шинели и ушанке

7 ноября российская певица Полина Гагарина приняла участие в исторической реконструкции парада на Красной площади в Москве 1941 года. 31-летняя певица выступила на торжественном марше в стилизованной военной форме.

Красная площадь.
Красная площадь.
СС0

Мнения поклонников насчет внешнего вида артистки в шинели, белой шапке-ушанке и сапогах на каблуках разделились.

Некоторые похвалили Гагарину: «Крутая!», «Полинка-пулеметчица», «Сапожки просто крутяшные», «Очень идет вам этот образ», «Сапоги не по уставу», «Стиляга».

Однако большинство интернет-пользователей посчитало, что «рядиться» в военную форму, пусть и не настоящую, недопустимо и неуместно.

«Шинель у всех ассоциируется с войной, потерями, победой в 45-м. А для „звезд“ — это просто образ», «Что за кощунство, это не маскарадный костюм», «Что вы рядитесь-то все по команде, это вам что, Хеллоуин что ли?», «Петлицы НКВД», — возмутились комментаторы, пишет mail.ru.

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