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Скандал в «Ленинке»: гневные комментаторы обрушились на Дапкунайте за фото на столе в библиотеке

Гендиректор Российской государственной библиотеки (РГБ, бывшая библиотека имени В.И. Ленина) Вадим Дуда встал на защиту 55-летней актрисы Индеборги Дапкунайте, устроившей фотосессию на столе в читальном зале.

Книги. Чтение.
Книги. Чтение.
СС0.

Дапкунайте в пальто и туфлях взобралась на стол и позировала фотографу, рекламируя одежный бренд, напоминает телеканал 360.

Пользователей оскорбили снимки, они назвали их дешевыми и пошлыми.

Гневные комментарии посыпались и в адрес руководства главной библиотеки страны, допустившего это «безобразие».

На это отреагировал гендиректор РГБ Вадим Дуда: он заявил, что библиотека должна оставаться открытой для всех групп и сообществ, независимо от их научного уровня, религиозной или политической позиции.

«Мы не можем пренебрежительно или уничижительно относится к любым сообществам, даже если и не разделяем их взгляды или образ жизни», — пояснил Дуда в интервью РЕН-ТВ.

И пообещал впредь не разрешать проводить в библиотеке таких акций.

Представители РПЦ тоже прокомментировали фотосессию Дапкунайте. Эти отзывы были не такими терпимыми, как мнение руководителя библиотеки, пишет ura.ru.

«Бесит, что вот эти прорвавшиеся к деньгам неграмотные, нечуткие богатеи устраивают пиры на наших книгах и на нашей ностальгии. Их надо было щелкнуть по носу и указать им их некультурное место», — написал в своем Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Владимир Легойда.

Главными звездами мероприятия в библиотеке стали певицы Полина Гагарина и Пелагея. Гостями мероприятия также стали Юлия Барановская, Дарья Мороз, Олег Меньшиков с женой Анастасией Черновой, Алика Смехова, Валерий Сюткин и другие светские персоны.

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