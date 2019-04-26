Полина Глен и Джонни Депп: что известно о новой невесте актера

Полина Глен — новая возлюбленная Джонни Деппа, пишут зарубежные таблоиды. Daily Mail выяснила, что молодая танцовщица гоу-гоу уже живет в особняке знаменитого актера. Рассказываем, что известно о новой девушке Джонни Деппа Полине Глен.

У звездной пары «все серьезно»: Джонни Депп планирует жениться на Полине Глен, пишет piter.tv. Кроме того, знаменитый актер хочет познакомиться с родителями невесты.

Полина Глен и Джонни Депп познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году. Сообщается, что танцовщица на тот момент даже не знала, кто такой Джонни Депп.

Сколько лет Полине Глен, точно не известно. По данным источников Daily Mail, она немного старше дочери Деппа, который в этом году будет 20 лет, пишет aif.ru.

Полина Глен жила в Санкт-Петербурге, окончила политехнический институт. У девушки есть фирма, которая продает травяной сбор из Карелии.

Танцовщица переехала в Лос-Анджелес из Петербурга в 18 лет.

Полина Глен много путешествует, у нее есть образование гида со знанием итальянского языка.

Танцевальный стаж Полины Глен — 13 лет, 4 года она преподает, уточняет piter.tv. По данным издания, возлюбленная Деппа входит в топ-10 гоу-гоу танцоров России.

Ранее Джонни Депп уже рассказывал о своей симпатии к русским девушкам. Он отметил, что женщины в России обладают особыми чертами лица, и признался, что его привлекает славянская внешность