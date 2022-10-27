27 октября
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Жизнь

Политический деятель-трансгендер решила оставить пост из-за нового закона

Лидер алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алешина решила уйти из политики из-за нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Юлия Алешина.
Юлия Алешина.
vk.com/alyoshina_julia

Госдума приняла в первом чтении закон о зaпрeтe прoпaгaнды нeтрaдициoнных ceкcуaльных oтнoшeний в Рoccии, сообщил ТАСС. Это сподвигло Юлию Алешину оставить политику.

«Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — написала она в Telegram-канале.

Юлия Алешина считает, что раньше действующая власть мешала ее политической деятельности из-за трансгендерности. С принятием нового закона она ожидает более серьезного противодействия.

В планах у лидера «Гражданской инициативы» решить личные вопросы.

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