В Барнауле собаку наградили медалью

Служебно-розыскная собака по кличке Сандера получила медаль за службу, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Вместе с кинологом, прапорщиком полиции Никитой Афониным они раскрыли шесть преступлений с начала года и спасли жизнь пожилому мужчине.

Специально изготовленную медаль с соответствующей гравировкой Сандере вручили члены Общественного совета при УМВД России по Барнаулу.

В полиции рассказали, что однажды собака помогла спасти жизнь пенсионеру. Вечером он пошел собирать ягоду на заброшенные дачи и потерялся. Утром на дачу приехала его дочь, и, не застала там отца. Прибывший на место происшествия кинолог Афонин дал овчарке понюхать вещи потерявшегося мужчины.

«Сандера зашла на одну дачу, на вторую, вернулась на дорогу, потом подошла к забору и своим поведением показала, что там что-то есть. В низине, образовавшейся под оградой, полицейские увидели пожилого человека», — рассказывают правоохранители.

Когда мужчину подняли на ноги, он не мог идти и еле разговаривал — у него уже начиналось переохлаждение организма.

Позже пенсионер сам рассказал сотрудникам полиции, что в темноте испугался чего-то, и когда бежал, запнулся о ветку и упал в низину у дороги, где ударился головой о металлическое ограждение, после чего встать уже не смог.

Это не единственная заслуга овчарки. В полицию обратился барнаулец, который сообщил о краже. Неизвестные ночью проникли на территорию предприятия и похитили металлические изделия. Сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч рублей.

На улице немецкая овчарка уверенно взяла след и, пробежав несколько сотен метров, остановилась у одного из домов. Полицейские осмотрели территорию и благодаря острому нюху служебной собаки быстро обнаружили похищенное.

Весной Сандера помогла полицейским задержать подозреваемых в краже комплектующих для бурильных установок.

Собака несет службу в полиции с 2013 года. В течение полугода она находилась на курсах дрессировки в Уфе.