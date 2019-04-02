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Жизнь

Полицейские нашли 11-летнего мальчика, пропавшего на Алтае

Полицейские нашли школьника, который 31 марта ушел из дома и не вернулся, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

О безвестном исчезновении 11-летнего жителя села Чендек вечером 31 марта заявил отчим. Полицейские сразу же начали искать школьника.

Утром 1 апреля участковый нашел ребенка. Школьник стоял у одного из магазинов села Усть-Кокса. Мальчик рассказал, что захотел увидеться с отцом, который живет в поселке Тюгурюк и отправился пешком. К вечеру он добрался до одной из животноводческих стоянок, где переночевал и продолжил свой путь. Сельчанин прошел около 20 километров и успел добрался до Усть-Кокса.

Ребенка вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводят проверку.

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