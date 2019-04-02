Полицейские нашли 11-летнего мальчика, пропавшего на Алтае

О безвестном исчезновении 11-летнего жителя села Чендек вечером 31 марта заявил отчим. Полицейские сразу же начали искать школьника.
Утром 1 апреля участковый нашел ребенка. Школьник стоял у одного из магазинов села Усть-Кокса. Мальчик рассказал, что захотел увидеться с отцом, который живет в поселке Тюгурюк и отправился пешком. К вечеру он добрался до одной из животноводческих стоянок, где переночевал и продолжил свой путь. Сельчанин прошел около 20 километров и успел добрался до Усть-Кокса.
Ребенка вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводят проверку.